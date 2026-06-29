Nasce 'Memorie ad alto volume', Il podcast che racconta le resistenze del territorio

Lunedì 29 giugno esce ufficialmente 'Memorie ad alto volume. Storie di resistenza nell’Empolese Valdelsa', il podcast prodotto da Arci Empolese Valdelsa in collaborazione con Associazione Agrado, Orme Radio e Movimento Clara. Le prime puntate sono già disponibili su YouTube e sulla piattaforma Spreaker a questi link:

https://youtube.com/playlist?list=PLTuuRA6DhIfU&si=KgWileEFM_sUX5Nl

https://open.spreaker.com/A4NZ/ciixbx1t

Il podcast è realizzato nell’ambito del progetto europeo Euthstarter, che promuove l’incubazione e lo sviluppo di idee da parte di gruppi di giovani del territorio. Il podcast ha l’obiettivo di ripercorrere la storia e l’attualità delle lotte che si sono sviluppate nell’Empolese Valdelsa, affrontando con piglio storico e divulgativo alcuni eventi ed esperienze particolarmente importanti.

La struttura del podcast è organizzata su dieci puntate da circa 40 minuti ciascuna. In ogni puntata verrà raccontato un episodio che ha rilevanza dal punto di vista storico, politico e sociale per il territorio. Si comincia con l’inizio del Novecento e si proseguirà lungo tutto il cosiddetto Secolo Breve.

"Per il nostro comitato questo progetto ha una grandissima rilevanza - spiega Valentina Papale, presidente Arci Empolese Valdelsa - perché mette in connessione realtà diverse su un tema, quello delle resistenze di ieri e di oggi, che ci tocca da vicino. Tutto questo mettendo al centro i giovani e la loro capacità di parlare un linguaggio nuovo con strumenti contemporanei. 'Memorie ad alto volume' è il primo podcast che realizziamo e speriamo che questa esperienza prosegua nel tempo".

Per la stesura di ogni puntata sono stati coinvolti degli ospiti: esperti, storici e testimoni delle vicende trattate, che hanno contribuito ad arricchire la narrazione e a portare un punto di vista approfondito sui fatti. Il supporto tecnico alla realizzazione del podcast è di Orme Radio, mentre ricerca e scrittura sono state portate avanti dalle attiviste e attivisti del Movimento Clara, dai giovani in Servizio Civile presso Arci Empolese Valdelsa e da Manuel Carraro (delegato Memoria e Antifascismo Arci Empolese Valdelsa), in collaborazione con lo storico e insegnante Daniele Lovito.

"Questo territorio è ricco di storie di resistenza - afferma Manuel Carraro - raccontarle, utilizzando strumenti nuovi come il podcast, ci permette di rinnovare la memoria e di diffonderla tra le giovani generazioni. È stato un lavoro complesso, ma siamo soddisfatti. Voglio ringraziare tutte le realtà coinvolte per il contributo che hanno portato".

'Memorie ad alto volume' sarà presentato anche al Festival di Orme Radio 'Ampify Podcast', che si terrà martedì 30 giugno al Dopolavoro Ferroviario di Empoli dalle ore 17.

Fonte: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa Aps

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