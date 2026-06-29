Nasce FORME, il festival di arte pubblica internazionale che porta un vento di cambiamento a Montespertoli

FORME, il festival di arte pubblica del Comune di Montespertoli in co-progettazione con l’associazione A Testa Alta A.P.S., con la curatela di Street Levels Gallery e realizzato grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze. Il progetto vede inoltre il contributo del main sponsor Livith S.p.A. e degli sponsor tecnici Caparol e Aurora Color Srl, insieme a numerose imprese del territorio: Astra per l’edilizia Srl, Cosider Srl, Edile Di Gloria Srl, Falsetti Pierantonio e Simone (S.N.C), FIMA Nastri Srl, Gold Note - Akamai Srl, Martin Group Srl, Intercom Srl, Moel Srl, Florentia Legno Srl, Immobiliare Giorgini Srl e Fara Srl Vetrerie e Cristallerie.

La prima edizione, in programma dal 29 giugno a novembre 2026, segna l’avvio di un percorso pensato per diventare un appuntamento annuale dedicato alla street art e all’arte pubblica, con l’obiettivo di valorizzare e proporre una lettura contemporanea del paesaggio urbano e culturale di Montespertoli attraverso interventi artistici diffusi.

Un’iniziativa che nasce dal ruolo attivo del Comune di Montespertoli, impegnato in un percorso concreto di trasformazione e contemporaneizzazione del paese attraverso pratiche culturali diffuse e interventi artistici nello spazio pubblico.

Il coinvolgimento dei cittadini è stato centrale fin dall’avvio del progetto: già nel marzo 2025 l’Amministrazione ha convocato un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per raccogliere il contributo di residenti e commercianti. Da quel confronto è nato un avviso esplorativo per individuare le facciate idonee a ospitare le opere, sostenuto da due incontri pubblici dedicati a spiegare nel dettaglio le regole d’ingaggio del progetto. Successivamente, con un altro avviso pubblico destinato ad associazioni, artisti, gallerie d’arte e operatori del settore, è stato selezionato il progetto vincitore, comprensivo dell’elenco degli artisti e delle linee tematiche delle opere di muralismo. Infine, sono stati organizzati incontri mirati con le proprietà di ciascuna delle facciate individuate, al fine di condividere i bozzetti delle opere, raccogliere osservazioni e arrivare alle proposte definitive.

Il vento che inaugura il festival: Thiago Mazza apre FORME il 29 giugno

Il festival si apre ufficialmente il 29 giugno 2026, quando l’artista brasiliano Thiago Mazza sarà già all’opera con il suo intervento site-specific, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare dal vivo la realizzazione dell’opera.

Thiago Mazza è un artista noto per la sua ricerca legata al mondo naturale, in particolare alla rappresentazione della flora e della fauna come ecosistemi vivi e interconnessi. Il suo linguaggio pittorico, denso e immersivo, traduce elementi botanici in composizioni visive di forte impatto, in cui natura e immaginario si fondono in un unico organismo narrativo. A Montespertoli il suo lavoro si concentrerà sul rapporto tra territorio, vite e olivo, elementi identitari del paesaggio toscano.

Il vento di cambiamento che soffia su Montespertoli

A Montespertoli, in piazza Machiavelli, un antico anemoscopio misura il vento da secoli. Registra ciò che non si vede, ma che da sempre accompagna e scandisce la vita del borgo. Da questa immagine prende avvio la visione del festival: FORME si presenta come un nuovo vento che attraversa il territorio, intercettando e mettendo in movimento energie, memorie e immaginari collettivi. Il progetto interpreta Montespertoli come un sistema vivo, attraversato da correnti culturali e sociali che contribuiscono a definirne l’identità.

Gli artisti

Per questa prima edizione sono stati coinvolti sette artisti internazionali, accuratamente selezionati da Street Levels Gallery con una precisa assegnazione tematica, che realizzeranno interventi site-specific sviluppati a partire da soggetti legati alla storia, alle tradizioni e al paesaggio locale.

Thiago Mazza approfondirà il rapporto tra il territorio e la natura locale, con particolare attenzione alla vite e all’olivo, elementi centrali del paesaggio e dell’identità produttiva toscana;

Luca Zamoc svilupperà un intervento dedicato alle tradizioni popolari e alla memoria rurale di Montespertoli, area storicamente centrale per la produzione agricola nel contesto fiorentino, con particolare riferimento ai racconti legati alla vita contadina e alla produzione della paglia;

Ufo Cinque riprenderà il linguaggio delle mappe antiche, dell’araldica e delle cronache medievali attraverso la figura del Cavalier Errante, simbolo di attraversamento, in cammino nelle terre di Montespertoli tra passato e presente, per raccontare paesaggi, vie antiche, stemmi e memoria locale;

Manolo Mesa lavorerà sul tema della ceramica, espressione diffusa della tradizione artigianale di numerosi borghi toscani;

Skan dedicherà il proprio intervento alla figura di Cino Cinelli, ciclista e imprenditore nato a Montespertoli, attraverso una rilettura della sua storia personale e professionale legata al mondo del ciclismo e dell’innovazione nel design dei telai;

Nelio, artista francese dalla forte componente astratta con punte figurative, tradurrà il paesaggio toscano in forme e cromie ispirate all’autunno, ai cipressi e ai filari che disegnano l’orizzonte del territorio;

infine Nespoon, artista polacca nota per la sua ricerca sul ricamo, svilupperà un intervento ispirato alla tradizione locale del merletto e del pizzo, reinterpretandola come struttura visiva contemporanea e segno identitario: concentrandosi in particolare sul valore sociale e comunitario del ricamo in quanto momento collettivo di lavoro e condivisione tra le donne del paese, l’artista fa emergere questa pratica non solo come ornamento ma come vera e propria forma di relazione e appartenenza.

Attraverso questi interventi, FORME attiva un processo di valorizzazione del territorio che unisce memoria storica e linguaggi artistici contemporanei, trasformando Montespertoli in un dispositivo culturale diffuso e destinato a consolidarsi negli anni come appuntamento stabile nel panorama dell’arte pubblica contemporanea in Toscana.

“Questo progetto parte da lontano e nasce insieme alla riqualificazione e pedonalizzazione del Centro Storico di Montespertoli. L’idea è frutto di un dialogo approfondito con la cittadinanza, nato dall’esigenza di scrivere una pagina nuova per il futuro del centro storico. Nel cambiamento delle funzioni del capoluogo il centro diventerà infatti un luogo ancora di più destinato al turismo, al commercio e alla cultura e l’idea che diventi anche una galleria di arte urbana contemporanea a cielo aperto è parte centrale di questo percorso. Sarà una vera e propria rivoluzione per Montespertoli e sarà entusiasmante vedere FORME dare nuova vita agli spazi urbani conosciuti, dove per alcuni mesi artisti internazionali saranno al lavoro sotto gli occhi di tutti. FORME è possibile anche grazie a un grande lavoro di coprogettazione tra pubblico e privato, con il sostegno economico fondamentale di Fondazione CR Firenze e di tante imprese del territorio che hanno creduto in questo progetto e hanno voluto investire le proprie risorse a questo scopo. È un fatto che ci rende particolarmente orgogliosi e che non ha precedenti nella storia del nostro comune” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Con FORME - dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze - sosteniamo un progetto che interpreta la cultura come leva di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio. Attraverso il linguaggio dell’arte pubblica, Montespertoli avvia un percorso che non si limita a trasformare fisicamente alcuni luoghi, ma propone una nuova lettura dello spazio pubblico come luogo di relazione, identità e partecipazione. La scelta di sostenere questa iniziativa nasce anche dalla solidità del progetto culturale e curatoriale che la sostiene: la presenza di artisti di riconosciuto profilo e un impianto scientifico e progettuale strutturato, garantisce qualità degli interventi, capacità di dialogo con il contesto e una visione di medio periodo per il territorio. Per Fondazione CR Firenze investire nella riqualificazione urbana significa infatti promuovere processi culturali capaci di attivare comunità, generare nuove occasioni di fruizione e rafforzare il senso di appartenenza ai territori. In questo senso FORME rappresenta un progetto particolarmente interessante perché mette in dialogo memoria locale e linguaggi contemporanei, costruendo nuove connessioni tra patrimonio, creatività e vita quotidiana”.

“Vedere iniziare questo progetto è motivo di grande orgoglio per tutto il team di Street Levels Gallery. In qualità di direttrice, sono felice di aver accompagnato un percorso nato da una visione condivisa con l’Amministrazione Comunale e che oggi prende forma come un nuovo capitolo per Montespertoli” - ha dichiarato la direttrice e co-fondatrice di Street Levels Gallery Sofia Bonacchi. “FORME è il risultato di un processo costruito nel tempo, attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, cittadini, curatori e artisti. Fin dall’inizio abbiamo trovato una comunità pronta ad accogliere questa sfida con entusiasmo e coraggio, riconoscendo nell’arte urbana uno strumento capace di generare valore culturale, stimolare nuove forme di partecipazione e contribuire alla costruzione di un’identità contemporanea del territorio. Siamo convinti che il muralismo possa diventare un elemento di attrazione e di scoperta, capace di coinvolgere visitatori e nuove generazioni attraverso un linguaggio diretto, accessibile e profondamente radicato nello spazio pubblico. L’auspicio è che FORME rappresenti non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di trasformazione culturale duraturo. Da oggi Montespertoli si arricchisce di nuovi segni, nuove narrazioni e nuove prospettive, affermandosi come un luogo in cui l’arte urbana può dialogare con il paesaggio, la comunità e il futuro.”

A Testa Alta A.P.S.

A Testa Alta A.P.S. è un’associazione culturale fondata a Firenze nel 2017 con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura artistica contemporanea, con particolare attenzione all’arte urbana. Si configura come uno spazio di incontro e confronto per artisti, operatori culturali e appassionati, nella convinzione che l’arte rappresenti una forma di educazione permanente, capace di contribuire allo sviluppo umano, alla crescita personale e alla partecipazione culturale. Le attività dell’associazione mettono in relazione arte, musica e formazione, utilizzando i linguaggi della cultura contemporanea come strumenti di apprendimento, espressione e dialogo attraverso pratiche di educazione non formale, laboratori e iniziative culturali. Nel corso degli anni ha ideato e realizzato numerosi progetti in Italia (Firenze, Arezzo, Prato, Orvieto, Acquapendente, Imola) e in contesti europei come Amsterdam, sviluppando collaborazioni con artisti, festival, musei, aziende e realtà culturali attive nel panorama internazionale dell’arte urbana.

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è la prima galleria internazionale di arte urbana contemporanea a Firenze. Nata dall’incontro tra artisti e produttori culturali, indaga i linguaggi nati nello spazio urbano e le loro evoluzioni più sperimentali e contemporanee, abbattendo i confini tra gesto pubblico e ricerca privata, tra strada e spazio espositivo. Punto di riferimento per artisti, istituzioni e collezionisti, collabora con comuni, musei, festival e aziende in Italia e nel mondo con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’arte urbana contemporanea come pratica culturale in continua evoluzione.

Scheda tecnica:

Titolo progetto: “FORME - Festival di Arte Pubblica a Montespertoli”

Artisti partecipanti: Luca Zamoc, Manolo Mesa, Nelio, Nespoon, Skan, Thiago Mazza, Ufo Cinque

Luogo: Comune di Montespertoli

Date: giugno-novembre 2026

Ingresso: libero

FORME - Festival di Arte Pubblica a Montespertoli è un progetto del Comune di Montespertoli in co-progettazione con l’associazione A Testa Alta A.P.S., con la curatela di Street Levels Gallery e realizzato grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze.

Main sponsor: Livith S.p.A.

Sponsor locali: Astra per l’edilizia Srl, Cosider Srl, Edile Di Gloria Srl, Falsetti Pierantonio E Simone (S.N.C), FIMA Nastri Srl, Gold Note - Akamai Srl, Martin Group Srl, Intercom Srl, Moel Srl, Florentia Legno Srl e Immobiliare Giorgini Srl, Fara SRL Vetreria e Cristalleria.

Sponsor tecnici: Caparol e Aurora Color Srl