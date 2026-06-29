Le Notti dell'Archeologia: apertura straordinaria serale al Museo Diocesano di San Miniato

Mercoledì 8 luglio visite guidate ai bacini ceramici con ingresso ridotto
In occasione dell'iniziativa regionale Le Notti dell'Archeologia, il Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato aprirà eccezionalmente le proprie porte in orario serale mercoledì 8 luglio, dalle 21 alle 23.
Per l'occasione sarà proposto un ingresso a prezzo ridotto per tutti, comprensivo di una visita guidata dedicata a uno dei tesori più significativi custoditi dal museo: la collezione dei bacini ceramici.
Il percorso accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia e delle vicissitudini che hanno caratterizzato questi preziosi manufatti, giunti in Toscana dopo un lungo viaggio attraverso il Mediterraneo, dall'Africa fino a San Miniato.
E' consigliata la prenotazione, utilizzando i seguenti recapiti: www.sanminiato.chiesacattolica.it ; museodiocesano@diocesisanminiato.it ; 342 6860873 (anche tramite Whatsapp)
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