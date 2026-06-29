Odore di gas durante assemblea, scatta 'maxiemergenza' alla Bacci di Montelupo. Era un falso allarme

Scuola e Università Montelupo Fiorentino
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Erano presenti circa 150 persone e, come da protocollo, è stata attivata la maxiemergenza con soccorsi e vigili del fuoco sul posto. Non è stata rilevata nessuna criticità

Falso allarme alle scuole Bacci di Montelupo Fiorentino dove questo pomeriggio, intorno alle ore 17, è stato avvertito dell'odore di gas e puzzo di bruciato all'interno del complesso, nella quale si stava tenendo il collegio dei docenti con oltre 150 persone  all'interno.

Data la presenza di moltissime persone è stato attivato il protocollo delle maxiemergenze, come da prassi, e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanze e automedica, i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre al personale della VAB di Limite.

A seguito dei controlli dei vigili del fuoco non sono state riscontrate criticità e l'emergenza è rientrata. Non ci sono persone ferite o che hanno accusato malori.

 

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