Palio 2 luglio, il Valdimontone vince la prima prova

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E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

POSTO AI CANAPICONTRADAFANTINOCAVALLO
1OndaCarlo Sanna Detto BriganteAnda e Bola
2CivettaGiuseppe Zedde detto GingilloViso d’Angelo
3GiraffaFederico Guglielmi detto TamurèDiosu De Campeda
4LeocornoAndrea Sanna detto VirgolaVolpino
5AquilaGiovanni Atzeni detto TittiaDiodoro
6TorreEnrico Bruschelli detto BellocchioEntu de P. Ulpu
7BrucoDino Pes detto VellutoDonrodrigo
8DragoDiego MinucciEberardo
9ValdimontoneSalvatore NiedduCanarinu
RincorsaOcaSebastiano Murtas detto GrandineBenitos

Per la seconda prova (domani mattina, martedì 30 giugno, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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