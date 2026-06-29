Palio di Siena, le accoppiate della prima prova

Si svolgerà questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade:
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
Onda
Carlo Sanna Detto Brigante
Anda e Bola
Civetta
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Viso d’Angelo
Giraffa
Federico Guglielmi detto Tamurè
Diosu De Campeda
Leocorno
Andrea Sanna detto Virgola
Volpino
Aquila
Giovanni Atzeni detto Tittia
Diodoro
Torre
Enrico Bruschelli detto Bellocchio
Entu de P. Ulpu
Bruco
Dino Pes detto Velluto
Donrodrigo
Drago
Diego Minucci
Eberardo
Valdimontone
Salvatore Nieddu
Canarinu
Oca (rincorsa)
Sebastiano Murtas detto Grandine
Benitos
Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade prendono posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa).
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