Palio di Siena, le accoppiate della prima prova

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(Foto Comune di Siena)

Si svolgerà questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade:

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

Onda

Carlo Sanna Detto Brigante

Anda e Bola

Civetta

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Viso d’Angelo

Giraffa

Federico Guglielmi detto Tamurè

Diosu De Campeda

Leocorno

Andrea Sanna detto Virgola

Volpino

Aquila

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

Torre

Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Entu de P. Ulpu

Bruco

Dino Pes detto Velluto

Donrodrigo

Drago

Diego Minucci

Eberardo

Valdimontone

Salvatore Nieddu

Canarinu

Oca (rincorsa)

Sebastiano Murtas detto Grandine

Benitos

Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, le Contrade prendono posto quest’oggi all’interno dei canapi nell’ordine nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa).


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