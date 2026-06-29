Parte 'Tra terra e stelle' a Montopoli con 'Eva e Petra'

La terza edizione della Rassegna "Tra terra e stelle", inizia a Montopoli, mercoledì 1 Luglio con EVA E PETRA con Fabrizio Passerotti, della Compagnia I Girasogni: uno spettacolo di narrazione, itinerante e site specific che narra, attraverso gli occhi di due bambine, lo sciopero dei minatori a Buggerru nel 1904.

Un percorso che coinvolgerà il centro storico di Montopoli, portando il pubblico direttamente dentro la storia.

L'ingresso è gratuito e senza prenotazione.

La giornata avrà inizio sin dal pomeriggio: sarà aperto al pubblico il Museo Civico Palazzo Guicciardini dalle h 18:00 e alle 19,30 sarà possibile gustare la merenda serale Dall'Angela con prodotti biologici selezionati. info e prenotazioni 333 5822377

Il borgo di Montopoli offre possibilità di cene e aperitivi sul posto.

Riportiamo il virgolettato di Kendra Fiumanò, Assessora a Istruzione, Rapporti con le associazioni, Pari opportunità e Contrasto alle discriminazioni, Nuove Cittadinanze, Digitalizzazione e Innovazioni, Memoria

"siamo felici di ospitare anche quest'anno la rassegna tra terra e stelle che prenderà il via proprio da Montopoli - commentano la sindaca di Montopoli Linda Vanni, l'assessore Marzio Gabbanini e l'assessora Kendra Fiumanò -. Un programma che copre un territorio sempre più vasto a dimostrazione del grande lavoro svolto. Grazie alla compagnia teatrale Semi volanti perché condividono con il pubblico un'idea di teatro non solo come prodotto culturale ma come azione collettiva, che coinvolge luoghi e persone".

La Rassegna a cura della Compagnia Semi Volanti, con la Direzione artistica di Eva Malacarne, proseguirà a calcinaia il 2 Luglio con LA CASA DI ROSA, con Francesco Baldi e il 3 Luglio a Treggiaia con IN ONDA, Compagnia Semi Volanti. Ogni evento sarà una esperienza unica e un viaggio nella bellezza, tra sorrisi, magia e emozioni, attraverso il Teatro.

La Rassegna sarà ospitata anche da nuovi, bellissimi borghi come Pieve Fosciana e Sillico, Molazzana, La Villa a Fosciandora, Rocca a Borgo a Mozzano, Borgo San Giusto a Volterra, oltre che tornare, ma in forma nuova e diversa nei borghi che già l'hanno ospitata.

Avremo Compagnie ospiti di grande rilievo e conosciute a livello nazionale come Chille De La Balanza (FI), Compagnia Circoforum (BA), Compagnia WOW (LC), oltre che Artisti e Compagnie Toscane già apprezzate dal pubblico di Tra terra e stelle: metteranno in scena spettacoli itineranti e 'site specific' che coinvolgeranno il pubblico con leggerezza, ironia graffiante, poesia o sorprendente comicità.

Tra terra e stelle non è solo spettacolo ma anche formazione: Workshop di Teatro per bambin3, giovani e adult3 e Workshop di fotografia del paesaggio condotto dal Fotografo di scena Giacomo Saviozzi.

Grazie allo splendido lavoro dei fotografi Giacomo Saviozzi e del Circolo fotografico di Lavaiano Ci.F.A.L, sarà possibile visitare le molte installazioni visive della II edizione, con materiale promozionale della III, in vari Comuni partecipanti alla rassegna.

Tra terra e stelle ha in calendario spettacoli e eventi che hanno in sè contenuti e linguaggi che interessa ai giovani e non solo: è una Rassegna in cui i giovani sono impegnati come volontari, Artisti, tecnici e da quest'anno anche come parte del progetto di formazione ACT to ART,vincitore del bando

CESVOT sul protagonismo giovanile.

Il 14 Agosto Tra terra e stelle chiuderà in bellezza, grazie all'apericena a cura del Circolo Arci Casa del popolo Borgo San Giusto e l'Associazione Mondo Nuovo, che da anni si occupa di disabilità e che si inserisce nel progetto “Cucine aperte”: un modo inclusivo e gioioso per vivere la chiusura di una Rassegna che pone la crescita culturale, la socialità e la valorizzazione delle eccellenze come obiettivi primari.

Ingresso agli spettacoli gratuito. Per info www.compagniasemivolanti.it

“Tra terra e stelle” fa parte di “Terre di Pisa” e “The lands of Giacomo Puccini” e ha la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest; realizzata con il contributo di Unicoop Firenze e sezione Soci Coop Valdera, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Toscana Energia, GAL Garfagnana, CNA Pisa, delle Amministrazioni Comunali di Chianni, Capannoli, Casciana Terme Lari, Calcinaia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Castelnuovo di Garfagnana, Pieve Fosciana, Borgo a Mozzano, Fosciandora, Molazzana, Volterra. L'Amministrazione comunale di Chianni, è sin dalla prima edizione il Comune coordinatore dei Comuni aderenti.

Camera di Commercio Toscana Nord Ovest compartecipa alla rassegna e riconosce il grande valore di promozione turistica, culturale e sociale del territorio

Fonte: Ufficio Stampa