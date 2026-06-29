Pavimento danneggiato in centro a San Miniato, Enel: "Sempre stati a disposizione del Comune"

Sulla porzione di pavimentazione in centro storico a San Miniato, riqualificata e successivamente danneggiata a causa di un guasto, Enel risponde alla nota con cui il Comune chiedeva un "intervento urgente e tempi certi". "In riferimento al ripristino di quattro pietre di pavimentazione nel centro di San Miniato, dopo l’esecuzione nei mesi scorsi di importanti e urgenti lavori a una porzione di rete elettrica interrata, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa che in realtà l’Azienda è sempre stata a piena disposizione dell’Amministrazione Comunale per la risoluzione definitiva e la conclusione dell’intervento".

L'amministrazione comunale, nei giorni scorsi, aveva sollecitato Enel sulla situazione di via Conti chiedendo "un intervento tempestivo e una programmazione certa dei lavori" tempistiche su cui, hanno sottolineato il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco "ad oggi non abbiamo ancora ricevuto indicazioni certe".

"Dopo il confronto con l’assessore competente, infatti, E-Distribuzione - prosegue la nota - e l’impresa, che per la società elettrica segue le opere civili, avevano confermato la piena disponibilità ad accollarsi le spese per la posa a regola d’arte delle pietre, venendo incontro alla specifica richiesta del Comune che aveva espresso l’esigenza di indicare una ditta specializzata per l’esecuzione delle operazioni. In questi mesi, E-Distribuzione ha più volte confermato questo accordo, in pieno spirito di collaborazione, ed è tuttora in attesa del nome della ditta, che dovrà curare le attività e che proprio nei giorni recenti dovrebbe essere stata individuata dal Comune. Non appena questi aspetti saranno definiti, consentendo l’operatività, il ripristino sarà eseguito immediatamente".

L’azienda ricorda che che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio Clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile anche utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Infine, per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la 'mappa delle disalimentazioni'".

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