Polizia Locale Valdera, concluso il corso di autodifesa per agenti e ufficiali

Investire sulla formazione per garantire maggiore sicurezza agli operatori e alla cittadinanza. È con questo obiettivo che gli agenti e gli ufficiali del Comando di Polizia Locale dell’Unione Valdera hanno partecipato a un corso di autodifesa personale durato due mesi consecutivi.

Il percorso formativo è stato diretto dal maestro Marco Malizi, fondatore della AWTI, Autodifesa Wing Tsun Italia, e ha introdotto gli operatori alla pratica del Wing Tsun, arte marziale di origine cinese nota per l’efficacia nella gestione dei conflitti senza ricorrere alla forza offensiva. La disciplina si basa infatti su principi di controllo, equilibrio e utilizzo dell’energia dell’aggressore, favorendo interventi proporzionati e mirati alla prevenzione dell’escalation.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il maestro Malizi e il Commissario di P.L. Marina Novi, che ha promosso con convinzione il progetto, credendo nella possibilità di coniugare sicurezza urbana e preparazione tecnica fondata su autocontrollo e tutela reciproca. Decisivo anche il contributo del maestro, che ha messo gratuitamente a disposizione tempo e competenze per la riuscita del corso.

Fondamentale il sostegno del Comandante Dirigente Francesco Frutti, che ha incoraggiato e supportato il percorso formativo, riconoscendone il valore strategico per l’operatività quotidiana degli agenti.

"Un ringraziamento particolare va infine agli operatori partecipanti che, con grande senso del dovere, hanno seguito le lezioni al di fuori dell’orario di servizio - dichiarano dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Valdera -. Un impegno che testimonia attaccamento alla divisa e spirito di sacrificio, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più qualificato ed efficiente alla comunità di Pontedera e a tutto il territorio dell’Unione Valdera".

"L’esperienza formativa - ha aggiunto Francesco Frutti -, è stata fondamentale per rafforzare la consapevolezza di quanto sia importante lavorare in sicurezza e per essere preparati a gestire un’ampia gamma di situazioni operative, dalle più semplici alle più complesse. Una preparazione che non riguarda solo l’aspetto tecnico, ma anche quello mentale e comportamentale, indispensabile per operare con equilibrio, efficacia e responsabilità al servizio della comunità".

Fonte: Polizia Locale Unione Valdera