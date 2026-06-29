Ponte a Elsa, lavori in corso per rinnovare il campo sportivo

Dopo il sopralluogo al cimitero comunale di Fontanella, il ‘tour’ dell’amministrazione comunale si è spostato al campo sportivo della frazione di Ponte a Elsa, dove qualche giorno fa sono cominciati i lavori di rifacimento del terreno di gioco, ovvero, realizzazione di rete drenante, rifacimento del fondo di gioco e successiva semina di nuovo manto erboso.

Un intervento da 57mila euro che rientra nell’ampia programmazione del ‘Piano Frazioni e Quartieri’ che sta proseguono puntuale e con impegno da parte dell’amministrazione comunale e che fa parte di quello più grande fatto sullo sport con la conversione di nuova illuminazione su tutti i campi da gioco.

Le lavorazioni si svolgeranno in tre fasi: la prima che ha preso avvio il 22 giugno 2026, riguarda l’eradicazione superficiale di erbe infestanti, allo scavo per alloggio sistema drenante, fornitura e posa in opera di tubazione longitudinale al campo di calcio e copertura dello scavo con pietrisco e sabbia e scavo fosse per la raccolta delle acque meteoriche.

La seconda fase tratterà il rifacimento terreno di gioco e quindi: carotatura della superficie interessata, fornitura e distribuzione di sabbia silicea, lavata, vagliata e certificata per l’uso sportivo, concimazione con prodotto granulare avente alto titolo di azoto e passaggio di rete autolivellante trainata da trattrice.

L’ultima fase delle lavorazioni che si terranno nel mese di settembre comprenderà l’areazione del terreno, la semina del manto erboso ed infine, l’installazione di due torri faro per poter illuminare tutta l’area. Trattandosi di lavorazioni specialistiche, la ditta incaricata è la Galardini Sport di Fedi Mariella.

"Torniamo volentieri a lavorare sull'area sportiva di Ponte a Elsa dopo che a novembre 2025 abbiamo intitolato il campo da calcetto alla memoria del Nale, Giuliano Ciampalini – ha affermato il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi –. La nostra amministrazione in due anni ha messo sul campo risorse importanti per le aree sportive dei tanti campi di frazione perché sono tra i più frequentati. A lavori conclusi la neopromossa Ponte a Elsa potrà tornare a giocare in un campo all'altezza della conquistata Seconda Categoria".

Così l’assessora allo Sport, Laura Mannucci: "Le manutenzioni e i lavori di riqualificazione agli impianti sportivi sono un investimento importante sulle strutture, ma soprattutto, sulle persone perché aiutano ad incentivare il più possibile l’attività sportiva che è fonte inesauribile di aggregazione, socialità, crescita, benessere, conoscenza, relazioni umane - ha dichiarato l’assessora –. Sono luoghi dove le nostre ragazze e i nostri ragazzi trascorrono del tempo prezioso, sano, in gruppo e questo vale anche per i più piccoli e serve alla comunità. L’intervento a Ponte a Elsa è il seguito naturale di quello che è stato il più grande intervento di questa amministrazione fatto su tutti i campi sportivi che oggi sono dotati di nuova illuminazione. Quando i lavori vanno avanti, possiamo essere solo che contenti".

Infine, l’assessore ai Lavori Pubblici e al Piano Frazioni e Quartieri, Simone Falorni: "Come settore lavori pubblici ci siamo impegnati a sistemare gli impianti sportivi che sono nelle varie frazioni, fin dall’inizio del mandato, a partire dalle sostituzioni dell’illuminazione, all’installazione di nuove tribune in alcuni campi e in altri arriveranno, ma anche a riqualificare il campo di gioco stesso come sta avvenendo a Ponte a Elsa, nel quale sono partiti i lavori in questi giorni. Sono interventi necessari che portiamo avanti in collaborazione con l’ufficio sport del Comune ed è una collaborazione molto proficua".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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