Successo per il Raduno delle Fiat X1/9 tra le colline di Firenze e Siena

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Raduno delle Fiat X1/9

Trentatré equipaggi provenienti da tutta Italia hanno partecipato all'evento, con partenza da Certaldo e un itinerario attraverso l'entroterra toscano fino a Gambassi Terme

Domenica 28 giugno, la Toscana ha ospitato successo il Raduno delle X1/9, le mitiche auto sportive spider-coupè prodotte da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

L'evento ha preso il via di prima mattina nel centro di Certaldo (FI), dove 33 equipaggi provenienti da tutta Italia si sono riuniti, come da programma. Le auto sono state esposte, attirando una grande folla di visitatori accorsi per l’occasione.

A seguire i partecipanti hanno intrapreso un tour con tappe ed itinerari attraverso le pittoresche strade dell’entroterra toscano, tra le province di Firenze e Siena, sino a raggiungere località Gambassi Terme.

La manifestazione è stata organizzata dal 'Club X1/9 Italia', club del modello X1/9 con sede a Torino, con il coordinamento di Teresa Galante e Paolo Leoncini.

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