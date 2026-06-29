Ripristinato l'impianto di climatizzazione allo studentato Calamandrei

È stato ripristinato nella notte l’impianto di aria condizionata della Torre B. I manutentori sono intervenuti alle 3:25, completando il ripristino del servizio.

"Ringrazio i tecnici per il tempestivo intervento che ha consentito di risolvere il guasto e ripristinare l’impianto già nelle prime ore della notte", dichiara l’assessora all’Università, Cristina Manetti. "Continueremo a monitorare la situazione affinché studenti, personale docente e amministrativo possano svolgere le proprie attività nelle migliori condizioni possibili".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate