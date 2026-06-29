Il Rotary Club di Empoli al fianco delle persone fragili insieme a 'Il Chicco di Grano'

Anche questo anno il Rotary Club Empoli ha svolto un Service a favore del “Chicco di Grano”, Cooperativa sociale Onlus che dal 2010 si prende cura di persone in difficoltà: donne senza casa, donne migranti, mamme con bambini in stato di disagio.

Queste persone sono ospitate in alcune case, a Empoli nella “Casa Stella”. Si opera per garantire a loro diritti, salute e lavoro e con loro si costruiscono dei percorsi personalizzati che le aiutino a tornare autonome. Per l’associazione l’elemento più importante è la relazione: è attraverso la presa in carico della persona nella sua globalità e il legame che viene instaurato che si tenta di costruire insieme un progetto finalizzato all’autonomia.

Le donne sono al centro di tutte le attività dell'associazione. I loro “chicchi di grano” sono bambini in difficoltà e donne fragili, che, per una serie di eventi più grandi di

loro, hanno bisogno di aiuto, di ascolto, di mani amiche.

Recentemente il socio Alessandro Papanti, storico tramite tra il Rotary Club di Empoli e questa benefica realtà associativa, e il consigliere Andrea Cantini, come delegato del presidente Giovanni Calugi, hanno fatto visita a queste donne e bambini a “Casa Stella” a Empoli, gentilmente accolti con calorosa gratitudine per i doni ricevuti che verranno utilizzati nella vita quotidiana per garantire una migliore permanenza ai piccoli ospiti e alle loro madri.

Presente anche la presidente della Onlus Ilenia Moscardini, che ha riservato gentili parole di ringraziamento per il generoso contributo che il Rotary Club Empoli ha

elargito alla cooperativa sociale da lei rappresentata.

Questo “Service” rientra a pieno titolo in tre delle principali aree di intervento della Rotary Foundation:

1) Proteggere la salute di madri e bambini, in quanto migliora l’assistenza pre- e post-natale, favorisce l’accesso a cure mediche, vaccinazioni e personale qualificato;

2) Sostenere l’istruzione di base e l’alfabetizzazione, poichè promuove l’accesso all’istruzione, combatte l’analfabetismo tra bambini e adulti, fornisce materiali didattici;

3) Favorire lo sviluppo economico delle comunità, in quanto offre formazione professionale e crea opportunità di lavoro.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate