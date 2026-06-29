Sanità nei territori, giornata di approfondimento con Regione e Anci Toscana

Una giornata di confronto dedicata al futuro dell’integrazione socio-sanitaria e al ruolo strategico dei territori. L’iniziativa, promossa da Regione e Anci Toscana, si intitola “Ripartire dai territori. Sanità, sociale e la sfida dell’integrazione” ed è in programma mercoledì 1 luglio, dalle 9.30 alle 16, a Firenze, presso il “Teatro La Compagnia” in via Cavour 50 r.

La mattinata si concentrerà sulle caratteristiche del modello toscano, sulla centralità della governance locale, dell’integrazione socio-sanitaria e del welfare territoriale e di prossimità: sullo sfondo il dato demografico da cui non si può prescindere e che fa della Toscana una delle regioni più anziane d’Europa, che nel 2024 contava 242,5 anziani con più di sessantacinque anni ogni cento giovani fino a quindici.

L’evento sarà aperto dai saluti, attorno alle 10, del presidente della Toscana Eugenio Giani e della presidente di Anci Toscana (l’associazione dei Comuni) e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni. Seguiranno le relazioni di Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, di Monica Marini, dirigente della Regione che ci si occupa di assistenza territoriale, e di Alberto Zanobini, dirigente della Regione ad inclusione sociale e integrazione socio-sanitaria.

Per le Asl, in un dibattito coordinato da Katia Belvedere (presidente di Federsanità e direttrice dell’azienda ospedaliero universitaria pisana), interverranno il diretto della Toscana Centro Valerio Mari, della Sud Est Marco Torre e della Nord Ovest Maria Letizia Casani, a cui seguirà l’intervento del delegato Anci Toscana e sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti.

A concludere la mattinata sarà l’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, che parteciperà poi alle 14.30 anche ad una tavola rotonda con Pierciro Galeone direttore Fondazione Ifel e Fabrizio D’Alba presidente di Federsanità e direttore generale del policlinico Umberto I a Roma. Il dibattito servirà ad introdurre il Rapporto 2026 Rapporto 2026 Ifel – Federsanità sui servizi sociosanitari dei Comuni italiani che sarà presentato subito dopo attorno alle 15, occasione di approfondimento e confronto sui bisogni emergenti, il Pnrr e il ruolo dei Comuni per la salute dei cittadini. Lo illustreranno Giorgia Marinuzzi, responsabile dell’area Studi e statistiche territoriali in Fondazione Ifel, Rosanna Di Natale, coordinatore scientifico di Federsanità, e Michelangelo Caiolfa di Federsanità-Anci Toscana

Fonte: Ufficio Stampa

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