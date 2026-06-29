Sebach cresce anche nel 2025: fatturato in aumento del 7%

Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, continua a registrare numeri in crescita. Nello scorso anno, infatti, l’azienda ha chiuso con un valore della produzione pari a 114 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024 (107 milioni di euro) e in costante incremento dal 2020 ad oggi. Risultato di un lavoro quotidiano al fianco di una rete capillare di oltre 70 concessionari e 900 punti noleggio, che porta Sebach a gestire, ogni giorno, 80mila bagni mobili e 5mila monoblocchi destinati ad oltre 100mila clienti, in tutta Italia.

Volumi dovuti in particolar modo al consolidamento della società nel mercato delle costruzioni edili. Ma non è solo l’edilizia ad aver contribuito a questa crescita, il fatturato di Sebach è aumentato su tutte le linee.

Nell’ambito degli eventi e manifestazioni a trainare il successo del 2025 è stato il Giubileo, per il quale Sebach ha fornito oltre 6000 bagni mobili, 2500 lavamani, 500 docce e numerosi monoblocchi per far fronte alle esigenze di milioni di pellegrini giunti a Roma dal dicembre 2024 fino alla Giornata Mondiale della Gioventù dell’agosto 2025, l’appuntamento più importante tra gli eventi giubilari che ha riunito a Tor Vergata quasi due milioni di giovani.

Luigi Pupo, Amministratore Delegato di Sebach, commenta: “Siamo davvero soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2025, frutto dell’impegno e del lavoro di tutte le persone di Sebach. Persone che rappresentano il motore di questi importanti traguardi e sono parte determinante del nostro percorso di consolidamento costante. Una delle sfide più impegnative dello scorso anno è stato senza dubbio il Giubileo, un evento che ha dimostrato quanto il lavoro di squadra sia stato fondamentale. Il nostro percorso non si ferma, continuiamo a guardare al futuro con la volontà di crescere e coniugare sempre di più responsabilità, sostenibilità ed innovazione”.

Fonte: Sebach Ufficio Stampa

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