Siena si prepara al Palio del 2 luglio: i cavalli e le batterie della tratta

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Palazzo Pubblico a Siena (foto gonews.it)

Sono trentaquattro i cavalli presentati questa mattina, lunedì 29 giugno, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 2 luglio 2026. Dei trentacinque ammessi dalla Commissione veterinaria del Palio dopo la due giorni di prove regolamentate di sabato 27 giugno e di ieri mattina, domenica 28 giugno, non è stata presentata Dorotea Dimmonia.

Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.

N.

CAVALLO

SESSO

ETA’

MANTO

PROPRIETARIO

1

ZENTILES

C

11

BAIO

Didier Pierre Ryelandt

2

EBERARDO AA

C

6

BAIO

Theodore William Thomas Westerman

3

DEMONI AA

C

7

BAIO

Alessia Ara

4

BONITAS AA

F

7

GRIGIO

Didier Pierre Ryelandt

5

DIOSU DE CAMPEDA AA

C

7

BAIO OSCURO

Luciano Marri

6

FENOMENALE AA

F

7

GRIGIO

Massimo Bonci

7

VOLPINO

C

12

BAIO

Franco Iannilli

8

ANDA E BOLA

C

10

BAIO

Harry Arthur Louis Westerman

9

COMANCIO AA

C

8

BAIO

Federica Regnani

10

ZIO FRAC

C

11

BAIO

Enrico Bruschelli

11

VOLCAN DE BONORVA

C

12

SAURO

Donatella Meucci

12

DOLLARO AA

C

7

BAIO

Andrea Sanna

13

DEDALO KING AA

C

7

BAIO

Federica Canu

14

BENITOS AA

C

9

SAURO

Dario Colagè

15

DONRODRIGO AA

C

7

BAIO

Michele Seazzu

16

BOLINA DA CLODIA AA

F

8

BAIO OSCURO

Alessio Bincoletto

17

COBALTO DA CLODIA AA

C

7

SAURO

Alessandro Columbu

18

CASSIOX AA

C

8

SAURO

Alessandro Neri

19

ENNALZU AA

C

6

BAIO

Nicolò Farnetani

20

GIOIA PURA AA

F

6

BAIO

Sandro Bencardino

21

VISO D'ANGELO

C

12

BAIO

Mark Harris Getty

22

CANARINU AA

C

8

BAIO

Mark Harris Getty

23

DIODORO AA

C

7

BAIO

Ilaria Bisconti

24

ETRINTA AA

C

6

BAIO

Luca Francesconi

25

ENTU DE P.ULPU AA

C

6

BAIO

Antonio Siri

26

DAREDEVIL AA

C

7

BAIO

Marcello Roti

27

ZINIAS AA

C

8

SAURO

Chiara Marchetti

28

ELLENICO AA

C

6

BAIO

Lorenzo Maria Vincenti

29

EUSKALDI AA

C

6

BAIO OSCURO

Ilaria Mella

30

ESCHILO DE AIGHENTA AA

C

6

BAIO

Mattia Chiavassa

31

ESMERALDA BAIA AA

F

6

BAIO

Maicol Dei

32

MILADY BONDREAMER AA

F

7

GRIGIO

Mattia Chiavassa

33

BAILA AA

F

9

BAIO

Alberto Manenti

34

DOLCECOMELANUTELLA AA

F

7

BAIO

Camilla Marzi

Palio 2 luglio, le batterie della Tratta

Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 2 luglio, che verranno corse oggi, lunedì 29 giugno, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentaquattro i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.

Di seguito le batterie di questa mattina, lunedì 29 giugno.

Prima batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

15

DONRODRIGO AA

FEDERICO FABBRI

30

ESCHILO DE AIGHENTA AA

GIUSEPPE ANGIOI

5

DIOSU DE CAMPEDA AA

SEBASTIANO MURTAS

13

DEDALO KING AA

SALVATORE NIEDDU

17

COBALTO DA CLODIA AA

MASSIMO COLUMBU

2

EBERARDO AA

GABRIELE LAI

21

VISO D'ANGELO

STEFANO PIRAS

 

 

Seconda batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

1

ZENTILES

GIOVANNI PUDDU

24

ETRINTA AA

FEDERICO FABBRI

9

COMANCIO AA

SALVATORE NIEDDU

31

ESMERALDA BAIA AA

GIUSEPPE ANGIOI

12

DOLLARO AA

ANTONIO FLORE

11

VOLCAN DE BONORVA

NICOLO’ CHIARA

14

BENITOS AA

ALESSANDRO CERSOSIMO

 

 

Terza batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

7

VOLPINO

SEBASTIANO MURTAS

16

BOLINA DA CLODIA AA

ALESSIO BINCOLETTO

3

DEMONI AA

GIOVANNI PUDDU

18

CASSIOX AA

MASSIMO COLUMBU

6

FENOMENALE AA

GABRIELE LAI

19

ENNALZU AA

NICOLO’ FARNETANI

23

DIODORO AA

STEFANO PIRAS

 

 

Quarta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

26

DAREDEVIL AA

MARCO BITTI

32

MILADY BONDREAMER AA

GIUSEPPE ANGIOI

27

ZINIAS AA

FEDERICO FABBRI

20

GIOIA PURA AA

GABRIELE PULIGHEDDU

25

ENTU DE P.ULPU AA

DIEGO MINUCCI

29

EUSKALDI AA

SILVANO MULAS

10

ZIO FRAC

ENRICO BRUSCHELLI

 

 

Quinta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

33

BAILA AA

VINCENZO TURCO

22

CANARINU AA

GABRIELE PULIGHEDDU

4

BONITAS AA

GIOVANNI PUDDU

34

DOLCECOMELANUTELLA AA

FEDERICO FABBRI

28

ELLENICO AA

NICOLO’ CHIARA

8

ANDA E BOLA

SEBASTIANO MURTAS


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