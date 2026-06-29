Siena si prepara al Palio del 2 luglio: i cavalli e le batterie della tratta

Sono trentaquattro i cavalli presentati questa mattina, lunedì 29 giugno, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 2 luglio 2026. Dei trentacinque ammessi dalla Commissione veterinaria del Palio dopo la due giorni di prove regolamentate di sabato 27 giugno e di ieri mattina, domenica 28 giugno, non è stata presentata Dorotea Dimmonia.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
N.
CAVALLO
SESSO
ETA’
MANTO
PROPRIETARIO
1
ZENTILES
C
11
BAIO
Didier Pierre Ryelandt
2
EBERARDO AA
C
6
BAIO
Theodore William Thomas Westerman
3
DEMONI AA
C
7
BAIO
Alessia Ara
4
BONITAS AA
F
7
GRIGIO
Didier Pierre Ryelandt
5
DIOSU DE CAMPEDA AA
C
7
BAIO OSCURO
Luciano Marri
6
FENOMENALE AA
F
7
GRIGIO
Massimo Bonci
7
VOLPINO
C
12
BAIO
Franco Iannilli
8
ANDA E BOLA
C
10
BAIO
Harry Arthur Louis Westerman
9
COMANCIO AA
C
8
BAIO
Federica Regnani
10
ZIO FRAC
C
11
BAIO
Enrico Bruschelli
11
VOLCAN DE BONORVA
C
12
SAURO
Donatella Meucci
12
DOLLARO AA
C
7
BAIO
Andrea Sanna
13
DEDALO KING AA
C
7
BAIO
Federica Canu
14
BENITOS AA
C
9
SAURO
Dario Colagè
15
DONRODRIGO AA
C
7
BAIO
Michele Seazzu
16
BOLINA DA CLODIA AA
F
8
BAIO OSCURO
Alessio Bincoletto
17
COBALTO DA CLODIA AA
C
7
SAURO
Alessandro Columbu
18
CASSIOX AA
C
8
SAURO
Alessandro Neri
19
ENNALZU AA
C
6
BAIO
Nicolò Farnetani
20
GIOIA PURA AA
F
6
BAIO
Sandro Bencardino
21
VISO D'ANGELO
C
12
BAIO
Mark Harris Getty
22
CANARINU AA
C
8
BAIO
Mark Harris Getty
23
DIODORO AA
C
7
BAIO
Ilaria Bisconti
24
ETRINTA AA
C
6
BAIO
Luca Francesconi
25
ENTU DE P.ULPU AA
C
6
BAIO
Antonio Siri
26
DAREDEVIL AA
C
7
BAIO
Marcello Roti
27
ZINIAS AA
C
8
SAURO
Chiara Marchetti
28
ELLENICO AA
C
6
BAIO
Lorenzo Maria Vincenti
29
EUSKALDI AA
C
6
BAIO OSCURO
Ilaria Mella
30
ESCHILO DE AIGHENTA AA
C
6
BAIO
Mattia Chiavassa
31
ESMERALDA BAIA AA
F
6
BAIO
Maicol Dei
32
MILADY BONDREAMER AA
F
7
GRIGIO
Mattia Chiavassa
33
BAILA AA
F
9
BAIO
Alberto Manenti
34
DOLCECOMELANUTELLA AA
F
7
BAIO
Camilla Marzi
Palio 2 luglio, le batterie della Tratta
Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 2 luglio, che verranno corse oggi, lunedì 29 giugno, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentaquattro i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.
Di seguito le batterie di questa mattina, lunedì 29 giugno.
Prima batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
15
DONRODRIGO AA
FEDERICO FABBRI
30
ESCHILO DE AIGHENTA AA
GIUSEPPE ANGIOI
5
DIOSU DE CAMPEDA AA
SEBASTIANO MURTAS
|13
DEDALO KING AA
SALVATORE NIEDDU
17
COBALTO DA CLODIA AA
MASSIMO COLUMBU
2
EBERARDO AA
GABRIELE LAI
21
VISO D'ANGELO
STEFANO PIRAS
Seconda batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
1
ZENTILES
GIOVANNI PUDDU
24
ETRINTA AA
FEDERICO FABBRI
9
COMANCIO AA
SALVATORE NIEDDU
31
ESMERALDA BAIA AA
GIUSEPPE ANGIOI
12
DOLLARO AA
ANTONIO FLORE
11
VOLCAN DE BONORVA
NICOLO’ CHIARA
14
BENITOS AA
ALESSANDRO CERSOSIMO
Terza batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
7
VOLPINO
SEBASTIANO MURTAS
16
BOLINA DA CLODIA AA
ALESSIO BINCOLETTO
|3
DEMONI AA
GIOVANNI PUDDU
18
CASSIOX AA
MASSIMO COLUMBU
6
FENOMENALE AA
GABRIELE LAI
|19
ENNALZU AA
NICOLO’ FARNETANI
23
DIODORO AA
STEFANO PIRAS
Quarta batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
26
DAREDEVIL AA
MARCO BITTI
32
MILADY BONDREAMER AA
GIUSEPPE ANGIOI
27
ZINIAS AA
FEDERICO FABBRI
20
GIOIA PURA AA
GABRIELE PULIGHEDDU
25
ENTU DE P.ULPU AA
DIEGO MINUCCI
29
EUSKALDI AA
SILVANO MULAS
10
ZIO FRAC
ENRICO BRUSCHELLI
Quinta batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
|33
BAILA AA
VINCENZO TURCO
22
CANARINU AA
GABRIELE PULIGHEDDU
|4
BONITAS AA
GIOVANNI PUDDU
34
DOLCECOMELANUTELLA AA
FEDERICO FABBRI
28
ELLENICO AA
NICOLO’ CHIARA
8
ANDA E BOLA
SEBASTIANO MURTAS
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