Siena, scelti i cavalli che parteciperanno al Palio del 2 luglio

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(foto gonews.it)

L'elenco dei 10 cavalli. L'ordine ai canapi per le prove

Concluse questa mattina, lunedì 29 giugno, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi hanno selezionato i cavalli dopo le batterie della Tratta di questa mattina.

Di seguito i cavalli scelti, con il relativo ordine avuto per procedere alla loro assegnazione (numero di orecchio) e il numero di coscia.

Numero orecchio

Numero coscia

Cavallo

1

2

Eberardo

2

5

Diosu de Campeda

3

7

Volpino

4

8

Anda e Bola

5

14

Benitos

6

15

Donrodrigo

7

21

Viso d’Angelo

8

22

Canarinu

9

23

Diodoro

10

25

Entu de P. Ulpu

Palio 2 luglio, l’ordine ai canapi per le prove

Si svolgerà questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026. Secondo l’articolo 62 del Regolamento per il Palio, le Contrade prendono posto all’interno dei canapi nell’ordine nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila, Torre, Bruco, Drago, Valdimontone, Oca (rincorsa).

Questo l’ordine ai canapi delle prossime prove. Seconda prova (domani mattina, martedì 30 giugno, ore 9, ordine suddetto invertito): Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa). Terza prova (domani pomeriggio, martedì 30 giugno, ore 19.45, ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Bruco, Leocorno, Civetta, Onda, Aquila, Valdimontone, Torre, Drago, Oca, Giraffa (rincorsa). Quarta prova (mercoledì 1 luglio, ore 9, ordine suddetto invertito): Giraffa, Oca, Drago, Torre, Valdimontone, Aquila, Onda, Civetta, Leocorno, Bruco (rincorsa). Quinta prova (Prova generale, mercoledì 1 luglio, ore 19.45, ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa). Sesta prova (Provaccia, giovedì 2 luglio, ore 9, ordine suddetto invertito): Torre, Aquila, Valdimontone, Civetta, Bruco, Oca, Onda, Leocorno, Giraffa, Drago (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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