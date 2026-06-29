Siena, scelti i cavalli che parteciperanno al Palio del 2 luglio

L'elenco dei 10 cavalli. L'ordine ai canapi per le prove
Concluse questa mattina, lunedì 29 giugno, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi hanno selezionato i cavalli dopo le batterie della Tratta di questa mattina.
Di seguito i cavalli scelti, con il relativo ordine avuto per procedere alla loro assegnazione (numero di orecchio) e il numero di coscia.
Numero orecchio
Numero coscia
Cavallo
1
2
Eberardo
2
5
Diosu de Campeda
3
7
Volpino
4
8
Anda e Bola
5
14
Benitos
6
15
Donrodrigo
7
21
Viso d’Angelo
8
22
Canarinu
9
23
Diodoro
10
25
Entu de P. Ulpu
Palio 2 luglio, l’ordine ai canapi per le prove
Si svolgerà questo pomeriggio, lunedì 29 giugno, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, la prima prova del Palio del 2 luglio 2026. Secondo l’articolo 62 del Regolamento per il Palio, le Contrade prendono posto all’interno dei canapi nell’ordine nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila, Torre, Bruco, Drago, Valdimontone, Oca (rincorsa).
Questo l’ordine ai canapi delle prossime prove. Seconda prova (domani mattina, martedì 30 giugno, ore 9, ordine suddetto invertito): Oca, Valdimontone, Drago, Bruco, Torre, Aquila, Leocorno, Giraffa, Civetta, Onda (rincorsa). Terza prova (domani pomeriggio, martedì 30 giugno, ore 19.45, ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Bruco, Leocorno, Civetta, Onda, Aquila, Valdimontone, Torre, Drago, Oca, Giraffa (rincorsa). Quarta prova (mercoledì 1 luglio, ore 9, ordine suddetto invertito): Giraffa, Oca, Drago, Torre, Valdimontone, Aquila, Onda, Civetta, Leocorno, Bruco (rincorsa). Quinta prova (Prova generale, mercoledì 1 luglio, ore 19.45, ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa). Sesta prova (Provaccia, giovedì 2 luglio, ore 9, ordine suddetto invertito): Torre, Aquila, Valdimontone, Civetta, Bruco, Oca, Onda, Leocorno, Giraffa, Drago (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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