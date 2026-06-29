Successo per il ritorno del Volo di Cecco Santi a Lecore: una tradizione che unisce comunità e territorio

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Presente ieri anche il sindaco Daniele Vanni insieme ai figuranti e ai tamburi del Corteo Storico di Cecco Santi di Vinci

Il tradizionale Volo di Cecco Santi è tornato ieri sera a Lecore, rinnovando una delle tradizioni più sentite del territorio. Inserita nel programma della Sagra del Ranocchio e delle celebrazioni dei patroni San Pietro e Paolo, la rievocazione ha richiamato numerose persone che hanno assistito al suggestivo volo del Capitano.

Dopo un momento iniziale di apprensione, dovuto al contatto con alcune frasche durante la discesa, il volo si è concluso regolarmente tra gli applausi dei presenti, confermando ancora una volta il fascino di una rievocazione che a Lecore si tramanda di generazione in generazione.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore Marcello Quaresima insieme ai consiglieri comunali Elisa Binella, Vanina Venturini e Dino Ballerini. Presente anche il sindaco di Vinci Daniele Vanni, a testimonianza del legame che unisce le due comunità attraverso la figura di Cecco Santi.

"Lecore e Vinci condividono la tradizione di Cecco Santi - ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi - per questo per la prima volta ieri sera abbiamo avuto il piacere di ospitare il sindaco di Vinci Daniele Vanni e presto saremo noi a ricambiare la visita partecipando alla loro manifestazione. È un percorso di collaborazione che valorizza la nostra storia e le nostre tradizioni che vorremmo continuare a mantenere vivo anche per i prossimi anni. Un ringraziamento particolare va alla consigliera Elisa Binella e a tutti volontari che, con impegno e passione, anche ieri hanno reso possibile una manifestazione così bella e partecipata".

Il sindaco di Vinci ha poi sottolineato il valore condiviso dell'iniziativa: "È bellissimo essere qui. Pur svolgendosi in contesti diversi, il Volo di Cecco Santi rappresenta per entrambe le comunità un momento che celebra la tradizione, la socialità e la volontà di stare insieme. Un patrimonio da custodire e tramandare alle nuove generazioni".

La giornata si era aperta con la Santa Messa e la processione per le vie del paese in occasione della festa dei patroni San Pietro e Paolo, per poi proseguire con il tradizionale Volo di Cecco Santi e gli stand gastronomici della Sagra del Ranocchio.

L'Amministrazione comunale ringrazia il Circolo Ricreativo di Lecore, tutte le associazioni coinvolte e i tanti volontari che, con il loro lavoro, contribuiscono ogni anno a mantenere viva una delle tradizioni più significative del territorio.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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