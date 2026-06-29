Sparatoria a Cinquale, arrestato un 18enne

Cronaca Montignoso
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Procura della Repubblica Massa (foto dal sito Procura Massa)

È accusato di aver esploso i colpi che hanno ferito due giovani, trasportati in ospedale

Un giovane è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte tra 25 e 26 giugno a Montignoso (in provincia di Massa Carrara). Due giovani, entrambi di La Spezia, sono rimasti feriti in piazza De Andrè a Cinquale. Avviate subito le indagini da parte della polizia, intervenuta sul posto dopo l'accaduto, un 18enne di Massa è finito in carcere con le accuse di tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate a danno dei due feriti, detenzione e porto illegale di arma da sparo.

La procura di Massa spiega che il 18enne, sul quale si erano concentrati gli indizi, subito dopo il fatto era risultato non rintracciabile, poi si è presentato negli uffici di polizia a Massa. Secondo le prime ricostruzioni all'origine vi sarebbe una lite tra due gruppi di giovani, "i colpi di pistola sarebbero stati esplosi dopo un litigio occasionato da futili motivi" riporta la procura. L'episodio è avvenuto davanti a un locale notturno, riguardato da provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni. Dopo l'esplosione di almeno tre colpi, l'aggressore si sarebbe dato alla fuga.

Ad essere soccorsi due giovani, un 20enne italiano raggiunto da un proiettile all'inguine e un 26enne albanese ferito di striscio ad una gamba, entrambi trasportati in ospedale. Dopo essersi presentato alla polizia il 18enne è stato interrogato dal pm e condotto in carcere mentre nelle prossime ore si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Massa.

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