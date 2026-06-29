Treno fermo a Dicomano: ruote fuori da binario su un ponte, evacuati i passeggeri

Intervento dei vigili del fuoco di Firenze nel pomeriggio di oggi a Dicomano, lungo il tracciato ferroviario della linea regionale Firenze–Borgo San Lorenzo via Pontassieve, dove si è verificato un inconveniente tecnico a un convoglio ferroviario.

L’allarme è scattato intorno alle 16:15, quando è stato segnalato che le ruote di sei carrozze erano uscite da un binario in corrispondenza di un ponte ferroviario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, insieme a un funzionario della sede centrale per il coordinamento delle operazioni. In via precauzionale è stato richiesto anche il supporto di mezzi sanitari.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, all’arrivo delle squadre tutte le persone presenti sul treno erano già state evacuate dal personale di Trenitalia. Nessun passeggero è rimasto ferito.

Una delle due squadre inizialmente inviate è stata successivamente fatta rientrare dopo le prime verifiche di sicurezza.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici di RFI per chiarire le cause dell’episodio e verificare le condizioni dell’infrastruttura ferroviaria.

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