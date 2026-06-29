Unifi, approvato il Manifesto degli studi 2026-2027: al via le immatricolazioni dal 1° luglio

Approvato il Manifesto degli studi dell’Università di Firenze per il nuovo anno accademico 2026-2027: il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha dato il via libera al documento che contiene tutte le informazioni su offerta didattica, scadenze e procedure amministrative.

“L’offerta formativa di Unifi – sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci - si conferma completa in ogni ambito, garantendo una molteplicità di percorsi, con cui la tradizione didattica dell’Ateneo risponde alle problematiche dell’attualità, per prepararsi alle sfide di domani con uno sguardo sempre rivolto a una prospettiva internazionale. Scegliere Unifi è un investimento che viene premiato dal mondo del lavoro: a un anno dal titolo, oltre l’82% dei laureati magistrali è già occupato”.

Immatricolazioni

La data di inizio delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, ai percorsi di laurea a ciclo unico e alle lauree magistrali, ad accesso libero, è mercoledì 1° luglio.

Date diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato: nei bandi di prossima pubblicazione su www.unifi.it saranno indicate le scadenze entro cui fare domanda.

Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo partirà lunedì 3 agosto.

Offerta formativa

L’offerta formativa dell’Università di Firenze, frutto di un costante ascolto della società e del mercato del lavoro, abbraccia tutte le aree scientifico-disciplinari e si articola in 152 corsi di laurea, di cui 66 percorsi triennali, 10 a ciclo unico e 76 lauree magistrali. Una particolare attenzione è riservata alle tematiche più attuali, dallo sviluppo sostenibile all’intelligenza artificiale, dalle sfide demografiche alla robotica, dalle biotecnologie alle filiere produttive, fino alla conservazione e alla promozione dei beni culturali e artistici. Sono 58 i corsi di rilevante interesse nazionale e comunitario (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics - STEAM) che prevedono una riduzione delle tasse attraverso un rimborso per merito.

L’offerta formativa si distingue anche per il respiro internazionale: 22 sono i percorsi internazionali, organizzati in collaborazione con università straniere per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli e oltre 20 i corsi di studio tenuti anche o esclusivamente in lingua inglese. Inoltre 12 corsi di laurea sono in modalità mista (“blended”), cioè in parte in presenza e in parte online, per consentire maggiore flessibilità di fruizione. Completano il panorama 2 corsi di laurea professionalizzanti, che prevedono un veloce inserimento nel mondo del lavoro nel campo delle tecniche e tecnologie per le costruzioni e nell’industria del legno.

Le novità

Sono 4 le novità proposte quest’anno. Medicine and Surgery è la prima laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia interamente in lingua inglese attivata in Toscana.

Due le nuove lauree triennali: Biotecnologie molecolari e delle produzioni sostenibili (orientata all’applicazione delle biotecnologie nei processi produttivi e nella tutela dell’ambiente) e Geological Hazards and Environmental Sustainability (percorso in lingua inglese dedicato alla formazione di figure capaci di analizzare, prevedere e gestire i rischi naturali e ambientali).

Infine, la laurea magistrale A-GreenTech - Tecnologie avanzate per l’Agricoltura Verde, percorso, in parte in presenza e in parte a distanza, che integra scienze agrarie e tecnologie digitali avanzate, come Intelligenza Artificiale e Automazione.

Contribuzione studentesca

Invariate le tasse studentesche per l’anno accademico 2026/27: il Manifesto degli studi conferma l’impianto degli anni scorsi, con la gradualità dei contributi, modulati secondo 72 fasce di reddito ISEE. Immutato il tetto di esenzione della no tax area fissato a 24mila euro/ISEE.

Esoneri, incentivi, borse

Confermati gli esoneri per gli studenti con disabilità, i vincitori di borsa di studio DSU, i titolari di protezione internazionale e per gli studenti atleti che hanno conseguito meriti sportivi di rilievo agonistico nazionale e internazionale. Riduzioni sono previste per le iscrizioni contemporanee di appartenenti allo stesso nucleo familiare e per gli studenti che hanno ottenuto la maturità con la valutazione di 100 e lode. Agevolazioni economiche sono previste anche per iscritti a corsi di rilevante interesse nazionale e comunitario e per studenti in condizioni socio-economiche particolari (studenti caregiver, studenti in stato di detenzione, studenti provenienti da particolari aree geografiche).

Orientamento

Sono vari gli strumenti e le opportunità offerte dall’Ateneo per orientarsi. Il primo presidio, in presenza e accessibile senza appuntamento, è il Punto di orientamento nel Rettorato (Piazza San Marco, 4), con personale specializzato e tutor. Per essere aiutati a fare scelte consapevoli è possibile prenotare, sempre in Rettorato, consulenze di Orientamento, Ri-Orientamento, Coaching e Mentoring, per condividere una riflessione su interessi, motivazioni, percorsi e obiettivi di studio.

Per consulenze individuali da remoto, si può invece fissare un colloquio su OrientaMeet, mentre per assistenza sulle pratiche amministrative legate all’immatricolazione il punto di riferimento è il Contact Center (tel. 055-0986499 e 800-931390, dal lunedì al venerdì ore 9-18 ; sabato dalle 9 alle 12).

Il Manifesto degli Studi è pubblicato online sul sito dell’Ateneo.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa

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