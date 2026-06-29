Sorpreso dai carabinieri mentre ruba un cellulare da un'auto: arrestato un 34enne

Ruba un cellulare da un'auto in sosta ma viene bloccato dai carabinieri poco dopo: è quanto è successo nella mattinata di sabato 28 giugno in viale Europa a Viareggio, dove un 34enne, cittadino straniero senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. L'uomo avrebbe approfittato della distrazione di un 61enne che aveva lasciato il cellulare in auto, per rubarlo rapidamente dall'abitacolo. La refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita al proprietario.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'episodio si è verificato intorno alle 9.30, quando un operaio di 61 anni residente nella Piana di Lucca aveva parcheggiato la propria auto lungo il viale. Il 34enne, notando il cellulare all’interno del veicolo, con una mossa fulminea si è impossessato del dispositivo. Ad assistere alla scena c'era però una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Viareggio, impegnata nel regolare servizio di controllo del territorio. I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare l'uomo prima che potesse allontanarsi.

Il 34enne è stato quindi arrestato e il cellulare è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. Successivamente è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri di Viareggio e trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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