Passaggio di consegne al Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa: Giangiobbe nuovo comandante

Una cerimonia sentita e partecipata per sancire il passaggio di consegne al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. L’amministrazione comunale di Cascina, la giunta e le associazioni di protezione civile si sono riunite nella sala del consiglio per ringraziare l’ingegner Nicola Ciannelli, giunto al termine del suo mandato di sei anni e destinato a un nuovo prestigioso incarico a Roma e nella regione Lazio, e per dare il benvenuto al nuovo comandante, l’ingegner Antonio Giangiobbe.

Il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ha espresso la profonda gratitudine del territorio per l’operato di Ciannelli: “Abbiamo voluto questa cerimonia per ringraziare l’ingegner Ciannelli per sei anni di fitta e poliedrica collaborazione – ha dichiarato il primo cittadino, ricordando come il legame sia nato all’inizio del suo primo mandato –. Insieme abbiamo affrontato sfide importanti, a partire dall’emergenza sanitaria del Covid-19 fino alla recente gestione dell’incendio alla Delca, una complessa emergenza ambientale a pochi passi da qui. In Ciannelli abbiamo sempre trovato un interlocutore disponibile, professionale e attento, una figura fondamentale per la nostra comunità”. Betti, prima di consegnare a Ciannelli una targa ricordo, ha inoltre evidenziato l’importanza dei Vigili del Fuoco nelle attività quotidiane e nel rapporto con la cittadinanza, citando i tradizionali eventi come la Befana del 6 gennaio, e ha salutato i presenti, tra cui la comandante della Polizia Locale Caciagli, l’ingegner Nigro per la protezione civile e i rappresentanti delle associazioni locali (Misericordia di Cascina, Misericordia di Latignano, Croce Rossa di San Frediano, Pubblica Assistenza di Cascina e La Racchetta).

Visibilmente emozionato, il comandante uscente Nicola Ciannelli ha risposto ai saluti sottolineando il suo legame affettivo con il territorio: “Cascina è stata la mia residenza in questi anni, mi ritengo un po’ cascinese. Sono stati sei anni intensi in cui non ci siamo mai risparmiati nel confronto per trovare soluzioni alle emergenze e alla gestione quotidiana”. Ciannelli ha poi rimarcato il valore del fare squadra: “Questa esperienza mi ha dimostrato quanto siamo integrati con il tessuto associativo. Abbiamo fatto un grande lavoro sulla cultura della sicurezza, anche affrontando le difficoltà delle allerte meteo per educare i cittadini. Lascio un gruppo straordinario di Vigili del Fuoco e un successore, il comandante Giangiobbe, che conosco dai tempi del corso dirigenti e che, meglio di me, garantirà una presenza forte e dedita su tutta la provincia”.

Il nuovo comandante provinciale, Antonio Giangiobbe, si è detto onorato dell’accoglienza, evidenziando come Cascina sia stata la primissima tappa dei suoi incontri istituzionali sul territorio: “Io e Nicola ci conosciamo da circa dieci anni. Nel nostro peregrinare per l’Italia ci siamo incontrati di nuovo qui a Pisa. Devo ringraziarlo perché ha svolto un lavoro straordinario con i suoi collaboratori”. Giangiobbe ha poi delineato la sua visione per il futuro: “I Vigili del Fuoco sono una squadra di uomini e donne al servizio della collettività. Continuerò nel solco tracciato da Ciannelli, sapendo che il rapporto interistituzionale tra organi dello Stato, enti comunali e associazioni è strategico. Porteremo avanti con il massimo impegno i progetti di sicurezza con le scuole e le iniziative storiche come la Befana. Essere accolti oggi da tutta la giunta ci fa sentire davvero importanti e parte di questa comunità”.

Fonte: Comune di Cascina

Notizie correlate