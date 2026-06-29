Vinci, al via l'estensione della rete del gas metano: chiusa via Collegonzi

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Sono in corso i lavori di estensione della rete gas metano nel Comune di Vinci, per complessivi 1.900 metri di nuova condotta relativi al primo lotto dell’intervento in Via di Collegonzi. La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista entro la fine dell’anno.

Per questo motivo, l’ordinanza 102 del 23 giugno 2026 indica che Via Collegonzi rimanga chiusa al transito veicolare tutti i giorni, fino alle 16 del 18 dicembre 2026.

Il tratto interessato alla chiusura è quello di Via Collegonzi che va dall’intersezione con Via J. Della Quercia, Via Madonna dell’Erta fino al civico 56.

Via Collegonzi rimarrà chiusa progressivamente, man mano che i lavori procederanno per tutta la lunghezza del tratto interessato.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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