A 40 anni dalla maturità, il ritrovo della 5°C del Fermi di Empoli

Proprio in questi giorni, mentre migliaia di giovani si preparano ad affrontare il temutissimo esame di maturità, gli ex studenti della classe 5a C dell'ITC E. Fermi di Empoli si sono ritrovati per celebrare i quarant'anni dal conseguimento del diploma.

Per celebrare questo importante traguardo, gli ex compagni di classe hanno organizzato una cena conviviale presso un agriturismo della zona, un'occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e ripercorrere insieme gli anni trascorsi sui banchi di scuola. Alla serata hanno partecipato anche due degli insegnanti dell'epoca, il professor Paolo Grilli e il professor Umberto Bini, accolti con grande affetto dagli ex studenti.

Erano presenti: professor Paolo Grilli, Sandra Masetti, Cristina Vigni, Cristina Corti, Laura Tamburini, Manola Maltini, Cristina Gasparri, Massimo Latini, Gaetano Laterza, Carlo Taddei, Ilario Bartalini, professor Umberto Bini, Riccardo Giubbolini, Marco Paolucci, Dino Ringressi, Daniela Guerri, Elena Sesoldi, Alessandro Bagnai e Stefano Mezzetti.

La memoria è andata anche a tutti gli altri insegnanti che purtroppo non ci sono più o non hanno potuto partecipare. Un incontro che ha confermato come i legami costruiti durante gli anni della scuola sappiano resistere al tempo, conservando intatto il valore dell'amicizia e dei ricordi condivisi.

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