Abc, Paolo Betti lascia la guida tecnica

Paolo Betti lascia la guida tecnica dell’Abc Solettificio Manetti. Una decisione annunciata da tempo, dettata dalla volontà di investire tutte le energie nel nuovo ruolo di consigliere del sodalizio castellano. Dopo aver preso in mano il timone della squadra a gennaio, ed averla condotta fino alla finale promozione, il tecnico gialloblu lascia dunque la panchina per proseguire il lavoro dietro le quinte, portando in dote all’Abc l’esperienza maturata nel suo lungo percorso sul parquet.

“Come detto fin dal giorno in cui ho accettato di prendere in mano la guida della squadra, lascio la panchina per dedicarmi al nuovo ruolo di dirigente – racconta -. Un incarico di responsabilità che voglio portare avanti nel migliore dei modi, e per farlo devo dedicarmi esclusivamente a questo. Sono felice di aver traghettato la squadra in questi mesi, raggiungendo un traguardo importante come la finale promozione. Per questo ringrazio la società, e in particolare Daniele Lazzeretti, per la fiducia dimostrata nell’avermi affidato la squadra a gennaio in un momento molto delicato. Ho accolto con gioia la possibilità di tornare in panchina con i colori gialloblu e ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi per la strada che abbiamo percorso insieme: sono stati mesi straordinari, ognuno ci ha messo anima e cuore, e la delusione che si leggeva nei loro occhi dopo la sconfitta in finale ne è stata la dimostrazione. Adesso, però, sono pronto ad intraprendere con entusiasmo ed energia questo nuovo percorso, continuando a mettermi a servizio dell’Abc pur in un ruolo diverso”.

Paolo Betti, entrato nel Consiglio direttivo lo scorso mese di novembre, proseguirà dunque il suo percorso come dirigente. A lui il ringraziamento per la disponibilità, l’entusiasmo e la professionalità con cui ha accettato di guidare la squadra nella seconda parte di campionato, dimostrando tutto l’attaccamento alla causa castellana e lo spirito di appartenenza ai colori gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa