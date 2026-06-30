Al Professor Søren Brunak il 18° Premio Città di Firenze sulle scienze molecolari

Va al professor Søren Brunak la 18/a edizione del Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari promosso dalla Fondazione Sacconi e da Università degli Studi di Firenze, col contributo di Fondazione CR Firenze. Brunak, Professore presso il dipartimento di Salute Pubblica dell’Università di Copenhagen, è un pioniere leader nelle scienze biomediche attraverso l'invenzione e l'introduzione di nuove strategie computazionali per l'analisi di grandi set di dati biologici per l'uso in biologia, medicina e biotecnologie. Riceve il prestigioso riconoscimento per la grande attualità, importanza e visibilità delle sue ricerche, nonché per la capacità di impatto sul grande pubblico che queste ricerche stanno già avendo ed avranno ancor più nel futuro immediato

Il premio sarà consegnato allo scienziato questo pomeriggio, martedì 30 giugno, alle ore 17 in una cerimonia solenne che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza della Sindaca di Firenze, Sara Funaro, della Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente di Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca. A seguire, Søren Brunak terrà una conferenza dal titolo: “L’intelligenze artificiale e il futuro della medicina”. La cerimonia prosegue con una tavola rotonda, introdotta da Francesco Dotta, sul tema: “Trasformare la sanità con l’IA: il futuro è già qui”. Intervengono Sergio Dompé (Dompé Farmaceutici), Alberto Mantovani (Fondazione Humanitas per la ricerca) e Alfio Quarteroni (Politecnico di Milano). Conclude Lucia Banci.

Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari è presieduto da Lucia Banci, una dei fondatori ed ex direttrice del Centro di Risonanze Magnetiche dell’Università di Firenze (CERM), nel cui ambito è nata l’idea di questo riconoscimento, istituito nel 2002. Nelle edizioni precedenti sono stati insigniti 16 prestigiosi ricercatori nelle scienze molecolari, tra cui alcuni Premi Nobel.

"Il "Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari" costituisce un appuntamento importante per portare la ricerca scientifica di avanguardia all'attenzione della comunità cittadina - afferma Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze -. Il Premio si pone infatti l’obiettivo di mostrare come una ricerca di eccellenza abbia implicazioni dirette nei campi di interesse collettivo quali possono essere ad esempio l'energia o la salute oltre a creare indotto per occupazione qualificata in settori tecnologicamente avanzati. La Fondazione lo sostiene e promuove fin dalla sua prima edizione nel 2002 riconoscendone il valore non solo scientifico ma anche culturale. Firenze è città della scienza ora come nel suo glorioso passato, per questo la nostra Fondazione investe ogni anno ingenti risorse per lo sviluppo di ricerca e innovazione. La ricerca scientifica è metodo, è progresso, è pensiero che produce impatto. Ogni aspetto delle nostre vite quotidiane è regolato dallo studio e dalla ricerca scientifica, soprattutto la nostra salute. Oggi qui celebriamo gli eccellenti studi del prof. Brunak, uno dei pionieri dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in ambito medico, un innovatore in un'era, come la nostra, senza precedenti. L'intelligenza artificiale, infatti, questa grande rivoluzione che stiamo vivendo, avrà in ambito medico degli impatti non ancora misurabili, permetterà nuove scoperte e progressi nella cura di patologie i cui meccanismi sono ancora misteriosi".

"Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari al pioniere nell'uso dell'intelligenza artificiale e di approcci computazionali applicati alla biomedicina Søren Brunak mostra come i settori della bioinformatica, della biologia dei sistemi e dell'informatica medica possano essere utilizzati e valorizzati per la diagnosi e la terapia delle persone – sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci –. In questo modo, la medicina traslazionale trova la sua espressione più alta, al servizio dell’uomo".

“Il Premio, oltre che un tributo al mondo scientifico ai ricercatori e alla loro attività e impegno per rendere migliore il presente e il futuro dell'umanità – sottolinea Lucia Banci -, vuole essere un’occasione per affermare che Firenze è anche una ‘Città della Scienza’ con centri di ricerca presenti sul territorio metropolitano di altissimo livello e impatto, e che la ricerca scientifica è la base e il propulsore indispensabile per lo sviluppo di imprese altamente qualificate e quindi per la crescita del paese. Particolarmente significativo e di attualità è il tema di ricerca presentato in questa edizione e gli argomenti discussi nella tavola rotonda. Infatti, l’impatto della Intelligenza Artificiale sullo sviluppo della medicina e le ricadute che sta avendo e avrà sul sistema sanitario è già al centro di molti dibattiti sia a livello scientifico che politico e gestionale. Lo sviluppo di modelli per descrivere e predire la progressione di malattie, incluse le malattie multiple (multi-morbilità) e la comprensione della loro relazione con i diversi trattamenti terapeutici, sarà una delle grandi rivoluzioni in campo sanitario prodotte dalla Intelligenza Artificiale.

Søren Brunak. uno dei pionieri dell’applicazione di Machine Learning e IA in ambito medico. Ha sviluppato metodologie utili alla medicina traslazionale e di precisione e proposto e implementato modelli per descrivere e predire la progressione delle malattie multiple (multi-morbilità) e la loro relazione con i diversi trattamenti terapeutici, integrando dati molecolari e clinici. L’argomento di questa edizione dà anche lo spunto per un dibattito su un tema di grandissima attualità, quale il ruolo e l’impatto della Intelligenza Artificiale sullo sviluppo della medicina e le ricadute sul sistema sanitario.

Il suo approccio multidisciplinare ha portato a significativi progressi nella comprensione del funzionamento dei sistemi biologici, migliorando radicalmente le possibilità di controllo delle patologie attraverso nuove strategie di intervento e il potenziamento della salute in generale.

In Danimarca, Brunak è stato uno dei direttori di ricerca fondatori del Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research presso l'Università di Copenaghen (2007-2026). Il suo programma di Biologia dei Sistemi di Malattia combinava la biologia dei sistemi a livello molecolare con l'analisi dei dati fenotipici provenienti dal settore sanitario e, da gennaio 2025, dirige e ha co-fondato la Sezione di Scienza dei Dati Sanitari e Intelligenza Artificiale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Copenaghen.

Il Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari è un riconoscimento di livello internazionale.

Questi i premiati delle precedenti edizioni.

2024 Dan NOCERA

2021 Alberto MANTOVANI

2018 Emmanuelle CHARPENTIER

2016 David STUART

2014 Peter FRIEDL

2013 Karl DEISSEROTH

2012 Pier Giuseppe PELICCI

2011 Ada YONATH

2010 Michael GRAETZEL

2009 Ad BAX

2008 J. Craig VENTER

2007 Janet THORNTON

2006 Harry B. GRAY

2005 Robert C. GALLO

2004 Robert HUBER

2003 Rino RAPPUOLI

2002 Edoardo BONCINELLI

Fonte: Fondazione CR Firenze

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