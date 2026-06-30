Via libera per l'ampliamento del Liceo Marconi a La Scala

Scuola e Università San Miniato
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Via libera del consiglio provinciale all'acquisto dell'attuale sede del liceo Marconi a La Scala (San Miniato) e dell'immobile adiacente, che permetterà di ampliare la scuola. Approvata anche la demolizione della vecchia sede di via Catena.

L'istituto vive da anni un'incertezza logistica, nata da un'ordinanza di sgombero della sede storica per dissesti idrogeologici. Da allora il liceo è stato trasferito prima a San Donato, poi, dal 2018, nel complesso di via Trento a La Scala, in affitto. Ora la Provincia ha deciso di acquistarlo, esercitando l'opzione prevista dal contratto con il fondo "Asset Bancari III", gestito da Polis Sgr di Milano: 3,6 milioni di euro più Iva, per una spesa complessiva di 4,5 milioni coperta dal bilancio 2026. Acquistando entro il 30 giugno, l'ente risparmia 300mila euro.

Secondo la Provincia, la soluzione è più vantaggiosa rispetto a una costruzione ex novo, che avrebbe richiesto 6-8 anni e oltre 10 milioni di euro. "Trasformiamo una spesa corrente in un investimento patrimoniale duraturo", spiegano dall'ente, che potrà così programmare nuovi spazi per il liceo nel lungo periodo.

Via libera anche alla demolizione della vecchia sede di via Catena (valore 1,5 milioni), ritenuta più conveniente di una ristrutturazione comunque insufficiente alle esigenze attuali. L'intervento avvierà la riqualificazione dell'area, a beneficio anche dell'Istituto Cattaneo, e consentirà di consolidare il versante collinare e realizzare nuove aule, laboratori e un impianto sportivo aperto alla comunità.

I lavori dovrebbero partire nel 2027, con la realizzazione di 5 nuove aule, un'aula insegnanti, 10 servizi igienici, 2 bagni per persone con disabilità e un'infermeria. A riportare la notizia è Il Tirreno.

 

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