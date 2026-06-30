Arno: firmato accordo con Comuni, Città Metropolitana, Province e Università

Scuola e Università Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Siglato a Firenze, nella sede della Regione Toscana, un protocollo d'intesa fra istituzioni per la tutela e la vivibilità dell'Arno. "E' un protocollo importantissimo, che ha lo scopo di fare squadra rispetto a quegli interventi di protezione, di tutela e contemporaneamente di vivibilità che riguardano il fiume - ha spiegato il governatore Eugenio Giani - L'Arno è un simbolo della Toscana, la sua valle coinvolge sette province su dieci e rappresenta la storia, la cultura della regione".

Il protocollo 'Progetto Arno2026 - Arno che unisce: un approccio integrato al Fiume Arno e alla sua cura', è stato sottoscritto per la Città Metropolitana di Firenze dal consigliere delegato alla Protezinone civile Massimo Fratini, dai sindaci dei Comuni rivieraschi, le Province, le Università di Firenze e Pisa, le Autorità di bacino interessate, Anci e Cispel Toscana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
29 Giugno 2026

Università di Pisa: al via l'8 luglio le immatricolazioni

Al via l’8 luglio le immatricolazioni all'Università di Pisa per l'anno accademico 2026-2027 con un’offerta formativa che si conferma anche quest’anno fra le più ampie e articolate del panorama universitario [...]

Firenze
Scuola e Università
29 Giugno 2026

Unifi, approvato il Manifesto degli studi 2026-2027: al via le immatricolazioni dal 1° luglio

Approvato il Manifesto degli studi dell’Università di Firenze per il nuovo anno accademico 2026-2027: il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha dato il via libera al documento che contiene tutte le informazioni su offerta [...]

Toscana
Scuola e Università
11 Giugno 2026

AlmaLaurea 2026: Pisa, Firenze e Siena promosse: occupazione in crescita

La Toscana si conferma tra le regioni più competitive del Paese sul fronte della formazione universitaria e dell'inserimento nel mercato del lavoro. I dati del Rapporto AlmaLaurea 2026, presentati oggi, [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina