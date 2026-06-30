Arno: firmato accordo con Comuni, Città Metropolitana, Province e Università

Siglato a Firenze, nella sede della Regione Toscana, un protocollo d'intesa fra istituzioni per la tutela e la vivibilità dell'Arno. "E' un protocollo importantissimo, che ha lo scopo di fare squadra rispetto a quegli interventi di protezione, di tutela e contemporaneamente di vivibilità che riguardano il fiume - ha spiegato il governatore Eugenio Giani - L'Arno è un simbolo della Toscana, la sua valle coinvolge sette province su dieci e rappresenta la storia, la cultura della regione".

Il protocollo 'Progetto Arno2026 - Arno che unisce: un approccio integrato al Fiume Arno e alla sua cura', è stato sottoscritto per la Città Metropolitana di Firenze dal consigliere delegato alla Protezinone civile Massimo Fratini, dai sindaci dei Comuni rivieraschi, le Province, le Università di Firenze e Pisa, le Autorità di bacino interessate, Anci e Cispel Toscana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate