'Arnovecchio, natura che ispira', la mostra a Empoli

Mancano due giorni all’apertura della mostra fotografica “Arnovecchio, natura che ispira”, organizzata dal Comune di Empoli e Legambiente Empolese Valdelsa, allestita in pieno centro storico, nel Vicolo di Santo Stefano a Empoli - passaggio di collegamento tra via Giuseppe del Papa e via dei Neri, diventato luogo di cultura e di eventi espositivi –, visitabile dal 2 al 31 luglio 2026.

Venticinque scatti per conoscere meglio le ricchezze naturalistiche dell’oasi naturale, potrà essere ammirata nei giorni di martedì e giovedì con orario 9-23 ed il venerdì con orario 9-20. L’ingresso è gratuito.

Le immagini della mostra, scattate dal fotografo Paolo Caciagli, spesso in ore di pazienti appostamenti, mostrano gli uccelli, le orchidee, le farfalle e le altre creature grandi e piccole del gioiello verde di Empoli. Fra i 25 scatti di grande formato spiccano il coloratissimo Martin pescatore, lo Svasso maggiore che trasporta i pulcini sul dorso, la minuscola Mantide di Spallanzani e lo sgargiante bruco del Macaone. Non mancano scatti fortunati di mammiferi, sorpresi durante il giorno sui sentieri dell’oasi, come il timido Capriolo e l’elusivo Istrice; sulla riva le Volpi che riposano a breve distanza dalle anatre, al sicuro nell’acqua.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel XVI secolo da Cosimo I dei Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività di cava che portarono alla formazione di bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione.

Nell’ex Cava Pierucci, da tempo di proprietà comunale, è stato realizzato un sentiero natura concepito per una completa accessibilità e dotato di strutture che facilitano l’osservazione di piante ed animali.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Centro*Coop di Empoli, rientra nell’ambito del cartellone estivo “Uno spettacolo d’estate” all’interno della programmazione del Luglio empolese.

E di Arnovecchio si è parlato anche nelle settimane scorse grazie all’avvio del percorso Green Tracks, nato dal lavoro congiunto di Legambiente e Trenitalia per promuovere e migliorare aree naturalistiche accessibili alle comunità, partendo dall’area naturale di Arnovecchio, anche grazie al supporto dell'amministrazione comunale di Empoli e tramite un contributo iniziale a cui si aggiungerà quello dei Soci del Programma CartaFreccia.

Dal 25 giugno 2026, è possibile utilizzare i propri punti per devolvere donazioni tramite la sezione Charity & Sustainability del catalogo premi CartaFreccia Collection. Saranno così sviluppati progetti di riforestazione e miglioramento della fruizione dell'area umida.

L'area di Arnovecchio è la prima in tutta Italia ad essere stata scelta da parte di Trenitalia dopo la valutazione e la selezione di vari siti a livello nazionale, per la qualità naturalistica del sito e per il programma di miglioramento e manutenzione della zona che prosegue tramite il progetto Empoli Green Flow, che a oggi è nella fase dell'affidamento dei lavori.

Per informazioni e visite guidate nell’area naturale protetta di Arnovecchio è possibile contattare Legambiente, scrivendo a oasidiarnovecchio@gmail.com, oppure consultare il sito www.naturaintoscana.it

APERTURE DELL’OASI - Nei mesi di luglio e agosto, l’oasi sarà aperta solo la domenica mattina.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa