Bilancio Plures Alia, critiche da alcuni amministratori e forze politiche

Si è svolta ieri l'Assemblea dei soci della Multiutility Plures durante la quale è stato presentato e approvato il bilancio e si è definitivamente archiviata l'ipotesi della quotazione in borsa. Il bilancio è stato approvato dalla maggioranza dei soci (89%), ma non sono mancate critiche e prese di posizione da parte di amministratori e forze politiche.

Quattordici comuni soci chiedono una nuova fase per la società

A farsi portavoce sono stati quattordici Comuni soci, che in una nota congiunta hanno chiesto alla multiutility "un servizio più efficiente, maggiore attenzione ai bisogni dei piccoli Comuni e tariffe sostenibili". Secondo i primi cittadini, la priorità deve essere quella di investire sul miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, riducendo progressivamente il peso delle tariffe per cittadini e imprese e garantendo maggiore attenzione alle esigenze dei Comuni più piccoli e delle aree periferiche, ribadendo che una società interamente pubblica non debba avere come obiettivo "la massimizzazione della remunerazione del capitale".

Sulla stessa linea anche il consigliere fiorentino Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune), che chiede al governo fiorentino di seguire l'esempio di quei quattordici comuni, che hanno "trovato le parole per dirlo in assemblea". In vista del rinnovo della governance a settembre e la fusione con Estra, Palagi chiede a Firenze (primo socio con il 36,8% del capitale) di "esercitare il suo peso da azionista di riferimento".

"La multiutility è una realtà che ha solo soci pubblici - commenta Palagi -: non aprire un dibattito vero e aperto sarebbe gravissimo".

Forza Italia ancora per la quotazione in borsa

Se anche tra i più critici nei confronti della multiutility uno dei punti a favore era la rinuncia alla quotazione in borsa, Forza Italia continua a criticare anche quella scelta. La deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, parla di un "dietrofront", accusando la multiutility di aver disatteso le promesse iniziali di riduzione delle tariffe e miglioramento dei servizi: "crescita esponenziale dei costi, zero investimenti sugli impianti, scarsa trasparenza sui conti". Secondo Mazzetti, inoltre, il modello finanziario di Alia-Plures "è al collasso: senza lo sbocco della Borsa, la società si sta esponendo pericolosamente con le banche. Il rischio concreto è che questi debiti vengano poi scaricati direttamente sulle bollette delle imprese, mazzata finale alla nostra competitività".

La parlamentare punta poi il dito contro la tariffa unica regionale, definita una "tassa mascherata" che penalizzerebbe il distretto tessile pratese, e contro la mancanza di impianti sul territorio, che costringerebbe le aziende a "esportare gli scarti fuori regione o all'estero, pagando costi di trasporto esorbitanti". Da qui la richiesta di un maggiore protagonismo di Prato nelle scelte della multiutility: "Prato deve uscire dalla minorità e pretendere risposte concrete. Istituzioni e categorie economiche si facciano sentire. Biffoni ha intenzione di agire o vuole restare spettatore per poche contropartite?".

Critiche sulla gestione del servizio

Sul fronte della gestione dei rifiuti, è emerso il tema delle criticità del porta a porta, che nelle ultime settimane ha messo in difficoltà diverse aree urbane. Gli stessi sindaci soci hanno parlato di "non poche criticità e problemi irrisolti nella gestione del ciclo dei rifiuti", chiedendo un deciso percorso di efficientamento per migliorare la qualità del servizio e il decoro dei territori.

Dura la posizione di Fratelli d'Italia Fucecchio, che chiede al Comune di far chiarezza sulla situazione di Alia Plures, denunciando i disservizi "che stanno mettendo in difficoltà la quotidianità dei cittadini" e un "forte malcontento tra i lavoratori", testimoniato dalla richiesta di dimissioni della direzione produzione avanzata dalle Rsu. Secondo il partito, la riorganizzazione della raccolta nell'Empolese Valdelsa e la rimodulazione dei turni per il caldo hanno aggravato le criticità del porta a porta, con ritardi e problemi sul territorio.

"Il Comune di Fucecchio come socio di Alia Plures, seppur estremamente minoritario deve far valere le proprie ragioni - commenta FdI Fucecchio -. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di farsi portavoce delle nostre istanze, esigendo risposte chiare e un cambio di rotta immediato".

Sulla questione, è netta anche la posizione dei sindaci di Poggio a Caiano e Carmignano, che hanno votato contro il bilancio denunciando "l'insufficienza di un sistema di raccolta che presenta non poche lacune, per giunta a fronte di costi maggiorati".

Secondo i due sindaci, alla base del voto contrario vi è anche la mancata valorizzazione, all'interno del bilancio di Plures, dei risultati raggiunti dai due Comuni in termini di raccolta differenziata: "I due territori medicei, Poggio a Caiano e Carmignano, sono territori virtuosi, i volumi della raccolta differenziata sono sensibilmente cresciuti, le popolazioni, insieme alle due Amministrazioni comunali, hanno sviluppato un percorso di sostenibilità verso il riuso e il riciclo delle materie domestiche, che non è stato premiato, e che non viene riconosciuto dal Bilancio di Plures".

I sindaci ribadiscono inoltre la disponibilità a proseguire il confronto con la società e con gli altri soci pubblici: "Ci auguriamo che possa aprirsi con i vertici di Plures Alia un sereno confronto, teso a risolvere le problematiche che in più occasioni abbiamo evidenziato con la società di gestione del ciclo rifiuti".

Notizie correlate