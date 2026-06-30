Carte d'identità cartacee, l'invito da Empoli ai cittadini in viaggio all’estero

Il passo indietro del Consiglio dei Ministri sulle carte di identità cartacee ha concesso l'estensione della validità del vecchio documento anche oltre il 3 agosto fino alla naturale data di scadenza presente sul documento cartaceo.

La proroga però rimane attiva solo per i confini nazionali. Per viaggiare all'estero rimane valida la normativa europea che manteneva la validità del cartaceo fino al 3 agosto (sulla base del Regolamento UE n. 1157/2019 e dalla Circolare Ministeriale n. 76/2025).

Per questo ricordiamo che la carta d'identità cartacea non è valida per l'espatrio e che sarà necessario attivare la carta d'identità elettronica (CIE) per l’espletamento di procedure e pratiche per le quali è necessario un documento di identità.

Il Comune di Empoli in questi mesi ha effettuato aperture straordinarie all'Urp centrale (via Giuseppe del Papa, 41) e ha permesso, tramite gli Urp di Prossimità di Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132) e di Monterappoli (via Salaiola, 293), di raggiungere migliaia di cittadine e cittadini che avevano necessità di rinnovare la carta.

Questo sforzo ha permesso di rinnovare circa 6mila carte d’identità in 4 mesi e mezzo, da marzo a giugno 2026.

Rimane valido l'appello a rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura dell'Urp al municipio e agli Urp di Prossimità per aggiornare il proprio documento di identità.

LE DICHIARAZIONI - Così commenta l’assessora ai Servizi Demografici e all'Urp Diffuso, Valentina Torrini: “Si invitano i cittadini e le cittadine che si recheranno fuori dall’Italia a presentarsi almeno due settimane prima della partenza all’Urp in centro (anche senza appuntamento) o agli Urp di Prossimità a Ponte a Elsa e Monterappoli (con appuntamento) per rinnovare il proprio documento d’identità per tempo. Ci tengo a ringraziare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per il grande impegno che ci ha portato a rinnovare 6mila carte d’identità in meno di 5 mesi. Sicuramente un aiuto importante è arrivato anche dall’apertura degli Urp di Prossimità che ci ha consentito di raggiungere centinaia di cittadine e cittadini, garantendo più aperture”.

COME PRENOTARE UN APPUNTAMENTO – È possibile chiamare il numero 0571/757999, scrivere una mail all’indirizzo urp@comune.empoli.fi.it oppure prenotare direttamente un appuntamento a questo link https://www.comune.empoli.fi.it/prenota_appuntamento (accesso consentito anche senza Spid)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate