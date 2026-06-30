Carte d'identità cartacee, l'invito da Empoli ai cittadini in viaggio all’estero

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Il passo indietro del Consiglio dei Ministri sulle carte di identità cartacee ha concesso l'estensione della validità del vecchio documento anche oltre il 3 agosto fino alla naturale data di scadenza presente sul documento cartaceo.

La proroga però rimane attiva solo per i confini nazionali. Per viaggiare all'estero rimane valida la normativa europea che manteneva la validità del cartaceo fino al 3 agosto (sulla base del Regolamento UE n. 1157/2019 e dalla Circolare Ministeriale n. 76/2025).

Per questo ricordiamo che la carta d'identità cartacea non è valida per l'espatrio e che sarà necessario attivare la carta d'identità elettronica (CIE) per l’espletamento di procedure e pratiche per le quali è necessario un documento di identità.

Il Comune di Empoli in questi mesi ha effettuato aperture straordinarie all'Urp centrale (via Giuseppe del Papa, 41) e ha permesso, tramite gli Urp di Prossimità di Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132) e di Monterappoli (via Salaiola, 293), di raggiungere migliaia di cittadine e cittadini che avevano necessità di rinnovare la carta.

Questo sforzo ha permesso di rinnovare circa 6mila carte d’identità in 4 mesi e mezzo, da marzo a giugno 2026.

Rimane valido l'appello a rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura dell'Urp al municipio e agli Urp di Prossimità per aggiornare il proprio documento di identità.

LE DICHIARAZIONI - Così commenta l’assessora ai Servizi Demografici e all'Urp Diffuso, Valentina Torrini: “Si invitano i cittadini e le cittadine che si recheranno fuori dall’Italia a presentarsi almeno due settimane prima della partenza all’Urp in centro (anche senza appuntamento) o agli Urp di Prossimità a Ponte a Elsa e Monterappoli (con appuntamento) per rinnovare il proprio documento d’identità per tempo. Ci tengo a ringraziare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per il grande impegno che ci ha portato a rinnovare 6mila carte d’identità in meno di 5 mesi. Sicuramente un aiuto importante è arrivato anche dall’apertura degli Urp di Prossimità che ci ha consentito di raggiungere centinaia di cittadine e cittadini, garantendo più aperture”.

COME PRENOTARE UN APPUNTAMENTO – È possibile chiamare il numero 0571/757999, scrivere una mail all’indirizzo urp@comune.empoli.fi.it oppure prenotare direttamente un appuntamento a questo link https://www.comune.empoli.fi.it/prenota_appuntamento (accesso consentito anche senza Spid)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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