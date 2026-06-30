'Eccellenze in Movimento': a Certaldo una serata tra enogastronomia locale, auto d'epoca e intrattenimento

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Mercoledì 8 luglio, il centro di Certaldo si prepara ad ospitare 'Eccellenze in Movimento', uno speciale appuntamento extra-date che si inserisce nel ricco cartellone della celebre manifestazione 'Certaldo in Fermento'.

​L'evento fa parte delle iniziative estive del 'Ccn Con Certaldo' patrocinate e sostenute dal Comune di Certaldo, che per questa particolare occasione si avvale della collaborazione dall'associazione Terra Di Valdelsa e della partecipazione di Cassia Corse.

​I protagonisti della serata in programma lungo la centrale via 2 Giugno, saranno i prodotti locali della tradizione, da scoprire e degustare, quali: vini autentici, oli eccellenti e l'inconfondibile cipolla di certaldo, con il tutto correlato dalle storiche e suggestive auto d'epoca da apprezzare e valorizzare, capaci di riaccendere le emozioni di un tempo e di raccontare la storia del design su quattro ruote.

​A fare da cornice a questo mix di sapori e motori sarà l'inconfondibile atmosfera di "Certaldo in fermento". La serata sarà infatti scandita da musica, intrattenimento e animazione, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Un evento trasversale e accessibile, perfetto per gli appassionati del buon gusto, per i collezionisti, ma anche per le famiglie che desiderano trascorrere una serata estiva all'insegna della spensieratezza.

​"Con 'Eccellenze in Movimento' si vuol valorizzare l'identità del nostro territorio attraverso i suoi prodotti migliori: il cibo di qualità, la passione per la storia motoristica e il senso di comunità. Sarà una notte di festa per tutti", dichiarano gli organizzatori.

​L'appuntamento è quindi per mercoledì 8 luglio a partire dal tardo pomeriggio, in via 2 giugno proprio nel cuore di Certaldo. L'ingresso è libero e gratuito.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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