Certaldo pubblica l'elenco dei terreni interessati da incendi nel 2024-2025

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Il Comune di Certaldo informa che, ai sensi dell'art. 75-bis della Legge Regionale Toscana n. 39/2000 ("Legge forestale della Toscana"), è stato pubblicato l'elenco dei terreni interessati da incendi boschivi verificatisi nel territorio comunale negli anni 2024 e 2025.
L'aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi è un adempimento previsto dalla normativa regionale e nazionale finalizzato a censire le aree percorse dal fuoco, sulle quali si applicano specifici vincoli e limitazioni d'uso a tutela del patrimonio boschivo e del territorio, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di speculazione e favorire la salvaguardia ambientale.

L'elenco dei terreni è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune dal 29 giugno al 29 luglio 2026.

I proprietari dei terreni interessati e tutti i soggetti aventi interesse sono invitati a verificare la documentazione pubblicata e, qualora ritengano che vi siano inesattezze nelle perimetrazioni o nell'individuazione delle aree, possono presentare osservazioni entro il 29 luglio 2026.

Le osservazioni pervenute saranno trasmesse all'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, competente per l'approvazione definitiva degli elenchi e delle relative perimetrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune invita pertanto i proprietari dei terreni interessati a prendere visione della documentazione entro i termini previsti, al fine di verificare la corretta individuazione delle aree inserite nel Catasto incendi boschivi. I dati possono essere verificati sul sito del Comune di Certaldo all’indirizzo www.comune.certaldo.fi.it/it/news/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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