Chiuso per lavori lo svincolo Empoli Centro in Fipili

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto, sulla S.g.c. Firenze Pisa Livorno, per il ripristino di pozzetti di ispezione da parte dell’A.T.I. Global Service, la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze, dalle ore 22 del 29/06/2026 alle ore 6 del 30/06/2026 e dalle ore 22 del 1/07/2026 alle ore 6 del 2/07/2026.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa
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