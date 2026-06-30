'Classica', tre appuntamenti a San Vivaldo

Tra i boschi della Gerusalemme di San Vivaldo, dove arte, natura e spiritualità si incontrano da secoli, torna anche quest'estate “Classica”, la rassegna di musica da camera promossa dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione, in collaborazione con la Fondazione ORT – Orchestra della Toscana.

Dopo i primi appuntamenti ospitati a Gambassi Terme nella Chiesa di Cristo Re, la rassegna prosegue a Montaione con tre concerti nel mese di luglio, all'aperto, di fronte alla cappella della “Fuga in Egitto”, tra le architetture sacre del complesso cinquecentesco di San Vivaldo.

Un'occasione speciale in cui la musica dialoga con la bellezza del paesaggio e con la storia del luogo, offrendo al pubblico un'esperienza d'ascolto immersiva e suggestiva.

Tutti i concerti iniziano alle ore 18:00 e sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Il primo appuntamento, domenica 5 luglio, è affidato al Quartetto Hortensia con “L'Unico e l'Ultimo”, un programma che mette a confronto due straordinarie pagine della letteratura cameristica ottocentesca. In programma il Quartetto per archi n. 6 op. 80 di Felix Mendelssohn, ultima opera da camera del compositore tedesco, intensa e appassionata, e il Quartetto per archi di Giuseppe Verdi, unica incursione del grande operista nel repertorio cameristico. Due opere profondamente diverse ma accomunate da una forte carica espressiva, che offrono al pubblico un affascinante dialogo tra la tradizione musicale tedesca e quella italiana.

Domenica 19 luglio sarà la volta di “Trio Concertino”, affidato al Trio d'archi dell'ORT. Il programma è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven e propone la Serenata per trio d'archi op. 8 e il Trio per archi n. 1 op. 9, due opere che testimoniano la straordinaria capacità del compositore di coniugare eleganza formale, inventiva melodica e profondità espressiva.

La rassegna si concluderà domenica 26 luglio con “Semplicemente Ornella”, originale omaggio a Ornella Vanoni interpretato da Gli Ottoni dell'ORT & Ritmica con la voce di Nadyne Rush. Un viaggio attraverso alcune delle canzoni più amate della grande artista milanese, riproposte in una veste inedita grazie agli arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio, in un incontro tra musica d'autore e sonorità orchestrali.

Il programma completo dei concerti a Montaione:

domenica 5 luglio

L’UNICO E L’ULTIMO

Quartetto Hortensia

Felix Mendelssohn / Quartetto per archi n. 6, op. 80

Giuseppe Verdi / Quartetto per archi

domenica 19 luglio

TRIO CONCERTINO

Trio d’archi dell’ORT

Ludwig van Beethoven

Serenata per trio d’archi, op. 8

Trio per archi n. 1, op. 9

domenica 26 luglio

SEMPLICEMENTE ORNELLA

Gli Ottoni dell’ORT & Ritmica

Nadyne Rush voce

Un viaggio nelle canzoni di Ornella Vanoni

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

Il complesso della Gerusalemme di San Vivaldo, costruito nei primi anni del XVI secolo dai frati Minori di San Francesco, rappresenta uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in occidente. Le cappelle e i tempietti disposti nel bosco secondo l'antica topografia di Gerusalemme, ospitano gruppi scultorei di scuola robbiana che illustrano la vita e la Passione di Cristo.

Il sito è aperto tutti i giorni nelle ore pomeridiane, e per l’intera giornata la domenica e nei giorni festivi.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Ufficio Stampa