Ecco la mappa interattiva per conoscere gli impianti di rinnovabili della Toscana

Dove si trovano gli impianti fotovoltaici? Quanti sono quelli eolici? In quali aree è presente la geotermia o l'idroelettrico? da alcune settimane cittadini, imprese, amministrazioni e operatori del settore possono consultare in modo semplice e immediato la distribuzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili presenti sul territorio toscano grazie alla mappa interattiva disponibile sul portale A.TOS. (Atlante Toscano per lo Sviluppo Sostenibile), realizzato da ARRR.

La piattaforma consente di visualizzare gli impianti suddivisi per tipologia – fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico, biomasse e altre fonti rinnovabili – offrendo una rappresentazione geografica dettagliata dell'intero territorio regionale. Uno strumento utile per conoscere la diffusione delle energie rinnovabili in Toscana e consultare, area per area, la presenza delle diverse tecnologie.

La mappa assume un valore ancora più significativo alla luce delle recenti iniziative approvate dalla Giunta regionale per accelerare la transizione energetica. Nel corso del mese di giugno è stato infatti completato un pacchetto di provvedimenti strategici: dopo la proposta di legge che individua le aree idonee all'installazione degli impianti di energie rinnovabili e il mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del PRIZAT, il Piano regionale delle zone di accelerazione, è stata approvata una seconda proposta di legge che introduce ulteriori semplificazioni dei procedimenti autorizzativi per gli impianti localizzati al di fuori delle aree idonee e delle future zone di accelerazione.

"Con questo importante strumento mettiamo finalmente nero su bianco e a disposizione di tutti la mappa completa degli impianti rinnovabili della Toscana. È un passaggio decisivo: offriamo a cittadini, imprese e amministrazioni un quadro chiaro, aggiornato e accessibile su dove siamo oggi con le rinnovabili. Perché siamo convinti che chiarezza e conoscenza siano la base per accelerare con responsabilità verso una transizione energetica sostenibile", dichiara l’assessore regionale all'ambiente David Barontini.

L'obiettivo è favorire uno sviluppo ordinato delle energie rinnovabili, con procedure più chiare e tempi più rapidi, mettendo al tempo stesso a disposizione strumenti di conoscenza e trasparenza accessibili a tutti.

La mappa è consultabile sul portale A.TOS. all'indirizzo: https://atos.arrr.it/mappa_fer.php?mn=fer&mnin=mappafer.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa