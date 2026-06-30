Muore il filosofo Ervin László, lutto per Montescudaio

Ervin László, indicato come il fondatore della teoria dei sistemi, è morto in una casa di riposo in Toscana. Filosofo per due volte candidato al Nobel, era statunitense di origini ungheresi e aveva 94 anni.

Abitava per lunghi periodi in una casa sulle colline di Montescudaio, in provincia di Pisa. Ieri è deceduto in una rsa di Cecina.

"Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del Professor Ervin László. La nostra comunità perde non solo una personalità di rilievo internazionale, ma un cittadino che ha saputo amare profondamente questo paese, contribuendo con il suo pensiero e con la sua presenza a renderlo ancora più ricco sul piano umano e culturale. Nel 2022 il Comune gli conferì la Civica Benemerenza quale segno di riconoscenza per il prestigio e i valori che ha saputo rappresentare" si legge in un post del Comune di Montescudaio.