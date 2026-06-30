EuroHaptics 2026: all’Università di Siena la conferenza internazionale sulle tecnologie per la digitalizzazione del tatto

Dal 6 al 9 luglio l’Università di Siena ospiterà “EuroHaptics 2026”, la conferenza internazionale che riunisce tutti I ricercatori che si occupano di tecnologie aptiche per il senso del tatto. L’evento è organizzato dal professor Domenico Prattichizzo, dell’Ateneo senese, affiancato dalla professoressa Hong Tan di Google.

Per quattro giorni, ingegneri, scienziati e designer provenienti da tutto il mondo si confronteranno sulle scoperte più recenti legate al senso del tatto e alle sue applicazioni nella robotica, nella medicina, nella realtà virtuale e nel design.

A fare da cornice ai lavori saranno alcuni dei luoghi più belli e ricchi di storia della città. Il Santa Maria della Scala, il Teatro dei Rinnovati e il complesso San Niccolò accoglieranno sessioni e incontri, intrecciando la ricerca scientifica con il patrimonio artistico e architettonico di Siena.

Il programma scientifico comprende cinque lectio magistralis. Il professor Håkan Olausson della Linköping University illustrerà come la microneurografia consenta di registrare nell’essere umano le sensazioni di piacere e di dolore; Antonio Bicchi dell’Università di Pisa affronterà il tema del tatto e delle sinergie sensomotorie; Lynette Jones del MIT di Boston discuterà le sfide dei dispositivi termo-tattili, tra dimensione temporale e dimensione spaziale; Kouta Minamizawa della Keyo University rifletterà sul ruolo dell’aptica come strumento per avvicinare le persone.

Uno spazio particolare sarà dedicato all’incontro fra scienza del tatto e arte culinaria. La relazione dello chef stellato Gaetano Trovato del Ristorante Arnolfo esplorerà il tatto come dimensione dell’esperienza gastronomica, e sarà preceduta da un’introduzione del professor Alessandro Moscatelli dell’Università di Tor Vergata sulla fisiologia del gusto.

L’edizione 2026 si annuncia tra le più ricche di sempre. Sono attesi oltre 400 partecipanti, più di un quarto proveniente dal Giappone. Il programma curato dal dottor Claudio Pacchierotti, del CNRS francese, raccoglie 235 presentazioni scientifiche, 55 dimostrazioni dal vivo, 9 workshop e 5 relazioni magistrali, con il sostegno di 18 sponsor principali, tra cui Google, Reality Labs di Meta, Springer, Mitsubishi Electric, WEART, Force Dimension, Sonceboz, Grewus e QuestIt.

La conferenza sarà seguita da una Summer School, dal 10 al 12 luglio co-organizzata dal dottor Tommaso Lisini Baldi, dell’Università di Siena, e rivolta a giovani ricercatrici e ricercatori che intendano approfondire le tecnologie aptiche.

Per info e dettagli si rimanda al sito web: https://eurohaptics.org/ehc2026/

Fonte: Università di Siena

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