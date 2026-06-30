Festa di fine anno al nido 'Peter Pan' con lo spettacolo 'Lila, la piccola lucciola della festa'

Scuola e Università Fucecchio
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Una cena insieme, tanti sorrisi e uno spettacolo preparato con entusiasmo dai genitori: si è concluso così l'anno educativo del Nido d'Infanzia 'Peter Pan' di Fucecchio, dove circa 120 persone tra bambini, famiglie ed educatrici hanno preso parte alla tradizionale festa di fine anno.

Al termine della cena i riflettori si sono accesi su Lila la lucciola e i suoi amici animali, in una rappresentazione teatrale interpretata dai genitori con il supporto delle educatrici. Mamme e papà si sono messi in gioco vestendo i panni dei protagonisti della storia, regalando ai bambini uno spettacolo ricco di fantasia e divertimento, nato dal percorso educativo sviluppato durante l'anno 'Luci e ombre: alla scoperta della luce…come le lucciole'.

L'iniziativa ha confermato ancora una volta il valore della collaborazione tra il nido e le famiglie. L'impegno condiviso nell'organizzazione della serata ha permesso di creare un momento di incontro e partecipazione che ha coinvolto grandi e piccoli, trasformando la festa di fine anno in un'occasione per rafforzare il senso di comunità e salutare insieme un altro anno di crescita. Un sentito ringraziamento al vicesindaco Fabio Gargani per la sua presenza alla festa.

Fonte: Ufficio stampa

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