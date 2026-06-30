Caro biglietti del trasporto pubblico, Forza Italia prosegue la raccolta firme. Stella: "Superate le 4.800 adesioni"

Politica e Opinioni Toscana
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Marco Stella

Prosegue la mobilitazione di Forza Italia Toscana, che da diversi giorni ha deciso di avviare gazebo in tutta la regione per raccogliere le firme dei cittadini contro l'aumento di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale, con il prezzo che dal 1° agosto passerà da 1,70 a 2 €.

"Abbiamo superato le 4.800 firme raccolte, tra gazebo, WhatsApp, e-mail e petizione su piattaforma web - ha detto Marco Stella, capogruppo al Consiglio regionale della Toscana di Forza Italia -. È un fatto gravissimo che la Regione Toscana abbia avallato le decisioni di Autolinee Toscane, non reggono le scuse e le giustificazioni: dietro a questo aumento ci sono solo incapacità gestionali. Dopo l'aumento dell'Irpef regionale, un'altra tassa per i toscani, che colpisce i ceti più poveri".

Stella spiega che i gruppi consiliari di Forza Italia stanno presentando una mozione contro l'aumento del biglietto in diversi Consigli comunali della Toscana. "Voglio proprio vedere come voteranno i partiti di sinistra, visto che a parole si dicono contrari a questa scelta - dichiara il capogruppo -. La Regione chiede un sacrificio economico agli utenti senza un adeguato confronto pubblico e senza garanzie sul miglioramento di un servizio, oltretutto, inadeguato e scadente, con corse soppresse o saltate. Chiediamo che venga sospeso l'adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio e quindi che venga lasciato invariato il costo dei biglietti".

Forza Italia invita, a chiunque voglia aderire alla campagna, a firmare la mozione mandando una e-mail a scrivi@marcostella.it, o un messaggio Whatsapp al 3385713555 con scritto 'no aumento biglietto trasporto pubblico' oppure firmando su change.org al link https://c.org/ZfTPtfWzyz.

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