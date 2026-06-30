In centro a Fucecchio la 'Cavalleria Rusticana'

A Fucecchio sul sagrato della chiesa di San Salvatore venerdì 3 luglio alle ore 21.00 prenderà vita una delle vicende più coinvolgenti e drammatiche della storia dell’opera. Di verghiana memoria, la storia della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni si svolge a Vizzini un piccolo paese siciliano nel giorno di Pasqua e porta sulla scena l’amore, la passione, la morte, la vendetta, il pentimento. Solisti d’eccezione, Laura Scotti e Alessandro Moccia nei ruoli di Santuzza e Turiddu, Simone Balducci e Lara Leonardi nei ruoli di Alfio e Lola e Anastasia Nastya Egorova Mamma Lucia, con la Corale “Amedeo Bassi” e l’Orchestra Umana Armonia saranno diretti dal M° Massimo Annibali.

La rappresentazione sarà anticipata e aperta dalla Filarmonica Mariotti che sfilerà per le vie del paese fino alla chiesa, coinvolgendo il pubblico in un’occasione da non perdere, quella dell’opera per la prima volta in piazza a Fucecchio. L’evento, patrocinato dal Comune di Fucecchio, organizzato dal Corpo Musicale Mariotti e dall’Orchestra Umana Armonia in collaborazione con la la Proloco di Fucecchio è a ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa