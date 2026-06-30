Incidente ferroviario a Dicomano: ripristino previsto per il 3 luglio

Resterà interrotta fino alla mattinata di venerdì 3 luglio la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, sospesa da ieri nel tratto vicino a Dicomano dopo l'incidente che ha coinvolto un treno regionale, con l'uscita dai binari di alcuni carrelli del convoglio. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana. L'azienda precisa che le operazioni di rimozione del treno e di ripristino dell'infrastruttura danneggiata sono ancora in corso. Tra Contea e Borgo San Lorenzo resta attivo un servizio di autobus sostitutivi per garantire i collegamenti durante la sospensione della linea. Secondo le stime di RFI, la riattivazione della circolazione ferroviaria è programmata per la mattina del 3 luglio, salvo ulteriori imprevisti legati ai lavori in corso.