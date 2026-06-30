Infioratori fucecchiesi protagonisti a Roma alla celebrazione dei Santi Pietro e Paolo

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Prosegue il tour dell’Infiorata di Fucecchio nelle più prestigiose manifestazioni italiane

Prosegue il tour dell’Infiorata di Fucecchio nelle più prestigiose manifestazioni italiane. In occasione della celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, lunedì 29 giugno i i maestri infioratori fucecchiesi hanno infatti preso parte alla tredicesima Infiorata Storica di Roma, portando ancora una volta la loro arte, effimera per definizione, in uno degli scenari più suggestivi al mondo. Via della Conciliazione e Piazza San Pietro hanno infatti ospitato la tredicesima edizione dell’Infiorata delle Pro Loco d’Italia, promossa da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), insieme all’Infiorata storica di Roma, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale.

A rappresentare l’amministrazione comunale era presente l’assessore alla cultura Alberto Cafaro: «La partecipazione a eventi di così alto livello è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara l’assessore –. L’Infiorata di Fucecchio continua a essere una straordinaria ambasciatrice del nostro territorio per merito dei nostri infioratori; è anche grazie a loro che l'UNESCO sta lavorando per un riconoscimento formale di quest'arte effimera come patrimonio immateriale».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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