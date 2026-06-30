La Lega torna in piazza a Fucecchio: focus su sicurezza, CPR e degrado ambientale

Sicurezza urbana, realizzazione di un CPR e contrasto al degrado ambientale saranno i temi al centro della nuova iniziativa pubblica organizzata dalla Lega a Fucecchio nell’ambito di 'Dillo alla Lega!'.

L’appuntamento è in programma domani, 1 luglio 2026, dalle 9:30 alle 13 nell’area mercato di piazza XX Settembre, dove la sezione comunale del Carroccio, guidata dal segretario Marco Cordone, allestirà una postazione per incontrare i cittadini e raccogliere segnalazioni e proposte.

Tra gli argomenti affrontati anche il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive, con particolare riferimento all’area delle Cerbaie. In una nota diffusa dalla sezione locale, Cordone richiama l’attenzione sul tema della tutela ambientale collegandolo alla sicurezza del territorio.

"Anche le situazioni di degrado ambientale fanno parte della tutela della sicurezza del territorio e bisogna fare di tutto per combattere la proliferazione di discariche abusive", afferma il segretario della Lega di Fucecchio.

Cordone sottolinea inoltre la necessità di rendere più semplice il conferimento dei rifiuti, evidenziando come l’abbandono incontrollato interessi fossati, rii, campi agricoli e il sistema collinare delle Cerbaie.

"L'abbandono dei rifiuti purtroppo è un fenomeno molto diffuso e siamo d'accordo nel voler organizzare punti di conferimento dei rifiuti semplici e accessibili, riducendo magari il rischio che detti rifiuti finiscano nei fossati, vicino ai rii, nei campi e nel sistema collinare: Cerbaie docet", conclude Cordone.