Laurea honoris causa a Maurizio Bigazzi: all’imprenditore il titolo in Management Engineering

L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Management Engineering” a Maurizio Bigazzi.

Il titolo accademico è stato consegnato all’imprenditore dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci durante una cerimonia che si è svolta oggi nell’Aula Magna del Rettorato.

Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) Bruno Facchini e del presidente della Scuola di Ingegneria Andrea Arnone, la laudatio è stata tenuta da Filippo De Carlo, docente di Impianti industriali meccanici del DIEF.

La motivazione della laurea honoris causa a Bigazzi ricorda la sua figura di “imprenditore e leader di riconosciuto prestigio che ha interpretato con esemplare efficacia i principi dell’ingegneria gestionale nella guida di imprese e organizzazioni complesse, contribuendo in maniera significativa all’innovazione, alla competitività e allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo del territorio”.

Dopo il conferimento, Bigazzi ha tenuto una lectio magistralis.

Nato nel 1940, Maurizio Bigazzi ha maturato una solida e pluriennale esperienza a capo di realtà imprenditoriali di primaria importanza nel settore agroalimentare, con una visione orientata all’efficienza dei processi, all’innovazione e alla sostenibilità produttiva.

Nel sistema della rappresentanza industriale il suo percorso è cominciato nel 1987 dalla presidenza dell’Associazione Piccole e Medie Industrie (Api) Toscana per un intero decennio e, dopo un lunga serie di responsabilità, lo ha visto a capo di Confindustria Toscana e artefice della nascita di Confindustria Toscana Centro e Costa, tra le maggiori associazioni industriali del Paese per imprese rappresentate e per addetti. Dal 1975 al 1980 Bigazzi è stato sindaco di Reggello, di cui in precedenza era stato assessore ai lavori pubblici.

Fonte: Università degli Studi di Firenze