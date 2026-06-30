Licenziato manager Balenciaga di Scandicci per molestie e discriminazioni a colleghe

È stato licenziato in tronco un manager quarantenne della casa di moda Balenciaga, impiegato nello stabilimento di Scandicci, al centro di accuse di molestie, frasi a sfondo sessuale e comportamenti discriminatori nei confronti di almeno sette colleghe.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il dirigente, con un compenso annuo lordo di circa 250mila euro, sarebbe stato oggetto di un’indagine interna avviata dall’azienda a seguito di segnalazioni sull’ambiente di lavoro. L’inchiesta avrebbe fatto emergere episodi ripetuti di molestie verbali e fisiche, inclusi contatti non consensuali come baci e massaggi al collo, fino a un episodio particolarmente grave in cui una dipendente sarebbe stata legata a una sedia con nastro adesivo.

Tra le testimonianze raccolte figura anche un caso di discriminazione razziale nei confronti di una lavoratrice ebrea. In un episodio riportato agli atti, il manager avrebbe rivolto la frase "Ragazze, è l'ora del sesso" durante una pausa lavorativa.

In un’altra circostanza avrebbe commentato il colore della pelle di una dipendente, chiedendole "Perché sei così scura, sei forse marocchina?", lei avrebbe risposto di essere ebrea e lui avrebbe continuato attribuendole in modo offensivo delle pratiche sessuali in quanto di religione ebraica.

Le condotte contestate sono state complessivamente qualificate come lesive della dignità personale delle lavoratrici coinvolte. A seguito dell’indagine interna, Balenciaga ha proceduto al licenziamento immediato del dirigente.

Il manager ha impugnato il provvedimento, ma il tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento. La difesa ha sostenuto la tesi di accuse tardive e strumentali, mentre è stato annunciato ricorso in appello. Nel procedimento sono intervenuti anche la moglie e un’amica a sostegno dell’imputato, senza esito favorevole.

Notizie correlate