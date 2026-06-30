Matteo Salvini a Firenze per inaugurare la nuova sede della Lega

Venerdì 3 luglio, alle ore 18, il Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, sarà a Firenze per inaugurare la nuova sede regionale del partito che si trova in Via Pistoiese nr. 168. Un appuntamento che non si limiterà solamente al taglio del nastro, ma sarà l'occasione da parte di Salvini per ringraziare direttamente i tanti militanti e sostenitori che, in ogni parte della Toscana, sono quotidianamente impegnati in un serrato e costruttivo dialogo con i cittadini.

"D'altronde- afferma l'Onorevole Andrea Crippa, Commissario regionale toscano,- il rapporto con i territori è stato, da sempre, un fattore fondamentale per il nostro partito e se possibile rafforzeremo ancora di più questa stretta relazione con le varie zone della Toscana, monitorando le diverse problematiche, in primis quella della sicurezza, che viene colpevolmente trascurata e minimizzata da chi, come la Sinistra, amministra questa splendida Regione. La sede fiorentina servirà, poi, da specifico punto di riferimento organizzativo nell'ottica delle elezioni politiche del 2027. La Lega, anche in Toscana, è operativa a 360° e pronta a rispondere con fatti concreti e non con irrealizzabili e talvolta pure fantasiose promesse alle quotidiane esigenze dei cittadini" -conclude l'On.le Crippa.

Lega Toscana

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