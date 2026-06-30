Modifiche temporanee di viabilità a Empoli: ecco dove

Nei prossimi giorni entreranno in vigore alcune disposizioni temporanee di viabilità a Empoli che interesseranno il primo tratto di via Curtatone e Montanara per consentire, in alcune serate estive, l’attività di somministrazione pasti e bevande ad un pubblico esercizio e un tratto di viale Bruno Buozzi per lavori di sostituzione di valvola di gas metano esistente.

Nei giorni martedì, giovedì, venerdì e sabato, a partire da oggi (30 giugno 2026) fino al giorno 3 settembre 2026, dalle 18 alle 24 nel primo tratto di via Curtatone e Montanara - compreso tra viale Palestro e via Bettino Ricasoli - saranno adottati divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, al fine di consentire ad un esercizio pubblico, l’attività di somministrazione di pasti e bevande.

Nel tratto chiuso e in caso di necessità, dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e lasciati liberi eventuali passi carrabili e l’accesso allo stallo di sosta per disabili.

Mentre in viale Bruno Buozzi - tratto dal civico n.4 al n.14 - dal giorno 13 al 31 luglio 2026, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività di sostituzione della valvola di gas metano esistente all’altezza del civico n.8 e il senso unico alternato.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa