Montespertoli senza acqua per problemi elettrici, Mugnaini: "Non può accadere di nuovo"

Nello scorso fine settimana è saltata la corrente elettrica all’impianto di pompaggio di Cubattoli, che alimenta il deposito di Poggio Galli e, da qui, l’intero capoluogo di Montespertoli. Si tratta del secondo episodio nel giro di poche settimane.

Il problema non è riconducibile alla rete idrica. L’erogazione dell’acqua da parte di Acque SpA dipende infatti dall’energia elettrica fornita da E-distribuzione, indispensabile per il funzionamento dell’impianto di pompaggio. In questo periodo, sulla rete elettrica gestita da E-distribuzione si stanno verificando ripetuti sbalzi di tensione e interruzioni del servizio, che causano i frequenti distacchi di corrente. La conseguenza diretta per i cittadini è l’interruzione del funzionamento dell’impianto di pompaggio e, quindi, la mancanza di acqua corrente per diverse ore oltre che ai disagi sul funzionamento di elettromestici e impianti casalinghi.

A oggi E-distribuzione non ha fornito alcuna spiegazione sulle cause di distacchi così frequenti. Si tratta di una situazione che si ripete in un periodo di temperature elevate, durante il quale restare ore senza energia elettrica — e di conseguenza senza acqua — è particolarmente gravoso per i cittadini, specialmente per le persone più fragili.

L’Amministrazione comunale ha quindi chiesto formalmente a e-distribuzione il rinvio dei lavori programmati sulla rete elettrica, come quelli previsti per il 1° di luglio e il loro rinvio a giornate fuori dall’emergenza caldo, oltre a chiarimenti sulle cause dei continui distacchi. La società, grazie alla disponibilità dei referenti locali ha accolto il rinvio dei lavori ma l’Amministrazione Comunale resta in attesa di spiegazione in merito ai problemi di fornitura sulla zona di Via Mandrie e Baccaiano.

“Non possiamo accettare che i cittadini di Montespertoli restino senza acqua corrente proprio nelle ore più calde dell’estate, a causa di problemi sulla rete elettrica. Chiediamo non solo di rivedere la programmazione di tutti i lavori e spostarli in orario serale, ma anche di spiegarci finalmente perché la corrente salta con questa frequenza: a oggi non abbiamo ricevuto risposta. Continueremo a seguire la vicenda e terremo informata la cittadinanza con ogni aggiornamento utile”. Dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali del Comune per gli aggiornamenti e si scusa per il disagio causato da una situazione non dipendente dalla propria volontà.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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